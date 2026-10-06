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ЕС не планирует в ближайшее время возвращать Усманова и Фридмана под санкции — Каллас

Мир
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Санкции против почти 3000 человек будут действовать три года
Санкции против почти 3000 человек будут действовать три года
Европейский Союз в ближайшее время не будет поднимать вопрос о возвращении в санкционный список российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, которые недавно были исключены из перечня ограничений.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по завершении Совета ассоциации Молдова — ЕС, передает «Европейская правда».

Усманов и Фридман не вернутся под санкции в ближайшее время

Отвечая на вопрос о возможности возвращения Фридмана и Усманова в санкционный список ЕС, Каллас заявила, что не видит предпосылок для такого решения в ближайшее время.
«Я не вижу, чтобы это по поводу этих двух человек произошло в ближайшее время», — сказала она.
В то же время, Каллас напомнила, что ЕС сейчас работает примерно над 1600 новыми включениями в санкционные списки.

Санкции против почти 3000 человек будут действовать три года

«Я хочу еще раз подчеркнуть: в связи с решениями, принятыми две недели назад, 2998 позиций по санкционным спискам будут оставаться действующими в течение трех лет. То есть, у нас больше нет решения о продлении их действия каждые шесть месяцев», — подчеркнула главный дипломат ЕС.
Она добавила, что страны-члены ЕС «могут свободно предлагать имена, которые, по их мнению, должны быть включены в санкционный список», и в конце концов решение принимают государства-члены.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.
Президент Владимир Зеленский тоже подверг критике решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».
По материалам:
Європейська правда
СанкцииКаллас
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