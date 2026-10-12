Туристическое жилье в Испании сокращается: где больше всего

Наибольшее сокращение количества арендованных жилья для отдыха было зафиксировано на Ибице — на 31%.

Об этом пишет испанское издание larazon

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В Ла-Коруньи количество доступных мест в этих отелях сократилось на 27% до 2375; в Сан-Себастьяне — на 25%, максимум — 5470 мест в период с июня по август, а в Пальма-де-Майорке сокращение составило почти 23%.

Согласно данным Exceltur, количество мест для размещения туристов продолжало сокращаться в течение летних месяцев, причем в 25 главных испанских столицах стало почти на 33 000 меньше мест, что в общей сложности составило 352 180 мест. Это падение объясняется растущими усилиями местных администраций в плане приоритетного использования жилья.

Однако альянс, объединяющий около 30 крупных компаний из всех туристических подотраслей, утверждает, что темпы сокращения (8,3% в период с июня по август по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года) были меньше, чем в период с января по май (11,3%) из-за отмены Верховным Судом единого реестра.

Exceltur утверждает, что внедрение этого реестра вместе с региональными и местными действиями усилило процесс исключения предложений, не соответствующих нормам. Однако после решения Верховного Суда это сокращение замедлилось.

Муниципальные моратории и ограничения

Согласно данным Exceltur, основанным на данных AirDNA Национального института статистики (INE), в 25 крупнейших городах за период с июня по август было зафиксировано максимум 365 180 туристических объектов размещения, что на 8,3% меньше, чем в предыдущем году. Снижение особенно заметно в шести крупнейших городах, на которые приходится почти три из каждых четырех вариантов размещения.

Среди них Барселона вместе с Малагой была единственным крупным городом, где ускорились темпы сокращения предложения этого жилья, с падением на 10,6% по сравнению со снижением на 8,6% в период с января по май. К концу августа там было на 8 063 места меньше, достигнув пика в 76 621 за этот период.

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В Малаге спад был скромнее — 2,6% (на 1094 места меньше), но значительно выше падения на 0,3%, зафиксированного между январем и маем, из-за моратория на новые VUT до трех лет, пока вносятся изменения в План городской планировки.

Севилья, которая сохраняет свой уровень снижения на 0,6%, имеет строгие ограничения в центре города. Муниципальное ограничение в 10% аренды семейных домов для отдыха препятствует новой регистрации в многочисленных районах Старого города и Трианы.

Наибольшее сокращение наблюдалось в Аликанте, где уменьшение составило 11,3%, что связано с продлением моратория на новые VUT, а также с санкционными полномочиями, которые город получил с 2026 года.

Ранее мы писали , что в 1 полугодии 2026 года иностранцы приобрели у Испании 51,627 тыс. объектов жилья, что примерно на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало максимальным показателем за всю историю соответствующей статистики испанских регистраторов.

Крупнейшей группой иностранных покупателей по итогам первого полугодия остались граждане Великобритании. Они приобрели 3567 объектов, однако количество сделок сократилось примерно на 10% в годовом измерении.