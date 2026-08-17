Кто покупает больше всего жилья в Испании: на каком месте украинцы (инфографика) Сегодня 14:03 — Недвижимость

Кто покупает больше всего жилья в Испании: на каком месте украинцы (инфографика)

В 1 полугодии 2026 года иностранцы приобрели в Испании 51,627 тыс. объектов жилья, что примерно на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало максимальным показателем за всю историю соответствующей статистики испанских регистраторов.

Об этом пишет open4business.com.ua

Самым активным оказался второй квартал: иностранцы заключили более 26,8 тыс. сделок, а их доля во всех зарегистрированных покупках жилья достигла 15,98% исторического максимума, свидетельствуют данные Colegio de Registradores de España.

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При этом общий испанский рынок жилья во втором квартале, напротив, несколько охладел. Количество сделок сократилось на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом — до 167 934 тыс., в том числе продажи новостроек упали на 11,5%, до 34 919 тыс.

Иностранный спрос усиливался на фоне снижения общей активности покупателей.

Кто покупал больше всего

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

Крупнейшей группой иностранных покупателей по итогам первого полугодия остались граждане Великобритании. Они приобрели 3567 объектов, однако количество сделок сократилось примерно на 10% в годовом измерении.

К ним приблизились граждане Нидерландов — 3489 покупок, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Разрыв между двумя крупнейшими группами составил всего 78 сделок.

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Именно во втором квартале британцы заключили 1843 сделки, а голландцы — 1830.

Официальная статистика за второй квартал показывает, что на британцев пришлось 6,99% всех сделок иностранцев, граждан Нидерландов — 6,94%.

Третьими стали немцы с долей 6,11%. Германия сохранила третье место среди крупнейших иностранных рынков, хотя спрос немецких покупателей за полугодие несколько снизился примерно на 2%.

В то же время количество покупок граждан Италии выросло на 11%,

Польши — также на 11%,

Франции — на 3%,

Ирландии — на 6%.

Бельгийский спрос, напротив, сократился примерно на 16%. Таким образом, структура зарубежного спроса в Испании становится все более диверсифицированной.

Еще десять лет назад британцы значительно опережали другие национальности, в то время как разница между Великобританией, Нидерландами, Германией и следующей группой европейских покупателей существенно сократилась. В первом квартале 2026 года, например, доли британцев и голландцев составляли соответственно 6,82% и 6,56% иностранных покупок.

Украинцы

Самый подробный официальный отчет Colegio de Registradores за первый квартал 2026 года показывает, что украинцы занимали 10-е место среди иностранных покупателей, обеспечивая 3,08% всех иностранных сделок с недвижимостью; на граждан Украины пришлось около 765 покупок за три месяца.

По количеству сделок в начале года украинцы уступали британцам, голландцам, марокканцам, немцам, итальянцам, французам, румынам, полякам и бельгийцам, но опережали граждан Китая, Швеции, Ирландии, США и россии.

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Доля украинцев была более чем вдвое выше российской.

Если доля сохранится на уровне около 3%, речь может идти примерно о 1,5 тыс. сделок за январь-июнь, однако это расчетная оценка, а не отдельно опубликованный официальный показатель

Противоположная тенденция наблюдается среди граждан россии. За первое полугодие россияне приобрели менее 1 тыс. объектов недвижимости, а количество сделок сократилось более чем на 20% в годовом исчислении.

Где покупали больше всего

В первом квартале повышенная концентрация иностранного спроса также наблюдалась на:

Канарских островах — 22,78% сделок

в регионе Мурсия — 21,73%.

В провинции Аликанте иностранцы обеспечили около 44,7% продаж жилья,

в Малаге — более трети.

Итого за последние 12 месяцев иностранные граждане приобрели в Испании около 99,4 тыс. объектов жилья, то есть рынок вплотную приблизился к отметке 100 тыс. иностранных сделок за год.

Рост международного спроса происходит одновременно с стремительным повышением стоимости недвижимости.

Средняя зарегистрированная цена жилья

Во втором квартале достигла нового исторического максимума — 2 487 евро за кв. м, увеличившись на 2,4% за квартал и на 9,2% в годовом исчислении. Индекс повторных продаж показал еще более значительный годовой рост — 16,7%.

Спрос усиливается

Таким образом, несмотря на снижение общего количества сделок в Испании, зарубежный спрос продолжает усиливаться.

При этом рынок становится менее зависимым от традиционных британских и немецких покупателей: растет роль Нидерландов, Польши и других европейских стран, а украинцы сохраняют место среди самых заметных национальностей на испанском рынке недвижимости.

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