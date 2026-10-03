Инвестиции в недвижимость под аренду: сколько на самом деле можно заработать

Покупка недвижимости остается популярным методом инвестирования. В то же время, приобретение квартиры для дальнейшей сдачи в аренду требует детального расчета. На конечную прибыль влияют не только стоимость жилья и размер арендной платы, но и налоги, возможные периоды простоя, расходы по ремонту и содержанию квартиры и ее расположению.
Об этом пишет «Телеканал 24».
Сколько на самом деле можно заработать на аренде
Арендная плата не равна чистой прибыли собственника. К примеру, квартира за 2 млн грн, которую сдают за 15 тыс. грн в месяц, будет приносить 180 тыс. грн валового дохода в год.
Однако из этой суммы нужно вычесть налоги и другие расходы. Для физического лица налог на доходы составляет 18%, а военный сбор — 5%.
Кроме того, квартира может некоторое время оставаться без арендаторов. В среднем на смену жителей может приходиться один-два месяца простоя в течение года.
Владельцу также придется тратиться на ремонт, замену мебели и техники и коммунальные услуги в периоды, когда жилье не сдается.
Также следует учесть расходы на услуги риелтора, нотариальное оформление, страхование и ремонт. Только после этого можно оценивать фактическую доходность инвестиции.
Какую квартиру приобрести для заработка:
- Готовое жилье на вторичном рынке. Основное преимущество — возможность начать получать арендный доход практически сразу же после приобретения. К тому же, покупатель может оценить состояние дома, район, инфраструктуру и реальный спрос на аренду.
- Квартира в новостройке на раннем этапе строительства. Такое жилье может стоить дешевле, что снижает порог входа. В то же время, существует риск задержки строительства или приостановки работ.
- Недвижимость для ремонта. Инвестор покупает жилье по более низкой цене, вкладывает деньги в его ремонт, а после этого может сдавать квартиру в аренду подороже или продать. В то же время, такой вариант требует тщательного планирования, ведь перерасходы на ремонт могут снизить ожидаемую прибыль.
При выборе недвижимости важно учитывать ситуацию безопасности. Оценивать нужно не только город, но и конкретный район — его безопасность, спрос на аренду и потенциал для дальнейшей продажи.
Специалисты советуют выяснить, нет ли в отношении жилья арестов, залогов, судебных споров или претензий других лиц.
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