Регистрация жилья через «Дію»: из-за каких нюансов могут отказать

Подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость можно онлайн, однако электронная процедура имеет ряд ограничений. Важно заранее проверить, подходит ли ваше имущество и документы для регистрации.

Об этом сообщает Управление государственной регистрации КМУ МЮУ.

Через Дію можно оформить государственную регистрацию права собственности только на недвижимость, кроме земельных участков, если это право было оформлено по законодательству до 1 января 2013 года.

Если речь идет о земельном участке или имуществе, в отношении которого до 2013 года не было первоначальной бумажной регистрации, регистратор может отказать в электронном представлении.

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Также услуга доступна только владельцу лично — подать заявление через представителя по доверенности технически невозможно. Она распространяется на недвижимость на всей территории Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Сколько времени занимает регистрация

Обычно заявление рассматривается до 5 рабочих дней.

Однако, если информации о недвижимости нет в других реестрах, государственному регистратору придется направить запрос в БТИ, которое в свое время выдало бумажные документы. В таком случае срок рассмотрения увеличивается до 35 рабочих дней.

Отдельной проблемой может стать состояние архивов БТИ. Если они были уничтожены, разворованы из-за боевых действий или оккупации или доступ к ним осложнен, регистратор может отказать в проведении регистрационного действия.

Что важно проверить перед подачей заявления

После того как заявитель подписал заявление КЭП и отправил его через Дію, отозвать его, изменить данные или самостоятельно добавить документы уже нельзя.

Поэтому особое внимание следует уделить электронным копиям документов. Закон позволяет добавлять сканы или фотокопии бумажных оригиналов из КЭП заявителя. При этом именно заявитель отвечает за их достоверность и соответствие оригиналам.

Документы должны быть четкими. Если скан размыт, часть текста или реквизитов обрезана или повреждения не позволяют однозначно определить информацию о владельце или недвижимости, у регистратора нет оснований провести регистрацию.

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Также важно различать работу самого сервиса и процедуру государственной регистрации прав на недвижимость.