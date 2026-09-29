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Аренда квартир в Украине: как изменились цены и спрос за лето

Недвижимость
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За лето спрос на аренду жилья больше вырос в западных областях
За лето спрос на аренду жилья больше вырос в западных областях
За лето 2026 года на рынке долгосрочной аренды квартир в Украине изменились спрос, количество предложений и стоимость жилья. Больше всего спрос вырос в западных областях, тогда как предложение однокомнатных квартир увеличилось преимущественно на юге и востоке страны. Медианные цены на аренду в большинстве регионов тоже повысились.
Об этом свидетельствуют данные OLX.
Отмечается, что рынок долгосрочной аренды квартир за лето заметно изменился: в западных областях спрос в основном рос на фоне сокращения предложения. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.
Впрочем, на юге и востоке предложение жилья увеличивалось, а в Запорожской и Сумской областях вместе с ростом количества объявлений снижался спрос.
Медианные цены в основном выросли. Так, в восьми областях Украины прирост составил от 12 до 23%.
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Как изменился спрос

За лето спрос на аренду жилья больше вырос в западных областях. Так, в Ивано-Франковской области в августе 2026 года было зафиксировано 55,2 отклика на 1 объявление против 11,7 в мае (+372%).
В лидеры также попали:
  • Хмельницкая область: 52,5 откликов в августе и 14,2 в мае (+270%);
  • Ровенская область: 37,2 откликов в августе и 10,5 в мае (+254%);
  • Львовская область: 38,4 откликов в августе и 11,2 в мае (+243%);
  • Тернопольская область: 44,6 откликов в августе и 13,9 в мае (+221%);
  • Черновицкая область: 59,7 откликов в августе и 18,8 в мае (+218%);
  • Винницкая область: 31,2 откликов в августе и 9,9 в мае (+215%);
  • Волынская область: 50 откликов в августе и 16,6 в мае (+201%).

Как изменилось предложение

Объявлений о сдаче однокомнатного жилья за лето увеличилось в областях юга и востока Украины, а именно:
  • Запорожской области: 994 объявления в августе и 569 в мае 2026 (+75%);
  • Сумской области: 645 объявлений в августе и 372 в мае (+73%);
  • Одесской области: 5 583 объявления в августе и 5 086 в мае (+10%).
В то же время в ряде регионов предложение сократилось. Больше всего уменьшилось количество объявлений в Ровенской области — на 43%, с 975 в мае до 559 в августе.
Также сокращения зафиксировали в следующих областях:
  • Хмельницкая — на 38%, с 1 041 до 648 объявлений;
  • Николаевская — на 35%, с 764 до 499;
  • Днепропетровская — на 32%, с 3 417 до 2 316;
  • Тернопольская — на 32%, с 409 до 280;
  • Киевская — на 27%, с 4 484 до 3 280.

Как изменилась медианная стоимость

В целом за летний сезон цены на рынке долгосрочной аренды в основном росли, впрочем, были и исключения.
Наибольший рост зафиксировали в следующих восьми областях:
  • Винницкая: 16 000 грн в августе и 13 000 грн в мае (+23%);
  • Харьковская: 7999 грн в августе и 6500 грн в мае (+23%);
  • Черкасская: 12 000 грн в августе и 10 000 в мае (+20%);
  • Черновицкая: 15 591 грн в августе и 13 270 грн в мае (+17%);
  • Одесская: 12 000 грн. в августе и 10 350 грн в мае (+16%);
  • Львовская: 22 375 грн в августе и 19 521 в мае (+15%);
  • Тернопольская: 15 000 грн в августе и 13 188 в мае (+14%);
  • Закарпатская: 24 568 грн в августе и 21 902 в мае (+12%).
В то же время, снижение медианной стоимости произошло в Запорожской области с 8 000 грн в мае до 7 000 грн в августе (на 13%) и Сумской с 6 500 грн в мае до 6 000 грн в августе (на 8%).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года существенно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.
Также мы рассказывали, что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяКвартира
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