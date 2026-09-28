Безопасность, которую можно сосчитать: как в Киеве в 2026 году выбирают квартиру

Последние годы изменили способ, которым киевляне принимают решение о жилье. К привычному набору критериев — локация, площадь, этаж, цена метра — добавилась еще одна строка, которая раньше жила разве что в страховых таблицах. Это риск. И люди научились считать его столь же спокойно, как считают ставку по депозиту или доходность аренды.

Рынок при этом держится уверенно. Согласно данным dom. ria, за 2026 год средняя стоимость квадратного метра в киевских новостройках выросла на 6,2% . Жилье остается активом, одновременно работающим тремя способами: сохраняет стоимость, дает арендный поток и ежедневно используется по прямому назначению. Вопрос сводится к тому, какой объект выдержит проверку временем.

Аудитория, ежедневно читающая финансовые медиа, предъявляет к недвижимости те же требования, что и к любому другому активу: понятная структура стоимости, предполагаемые риски, ответственный контрагент. Сквозь эту оптику ЖК Биоритм от KAN Development смотрится любопытно сразу с нескольких сторон.

Собственное защищенное пространство в квартире

Самое интересное в проекте ЖК Биоритм от KAN Development скрыто внутри планировок. В квартирах первой очереди предусмотрено отдельное помещение с монолитными железобетонными стенами толщиной 250 мм с двойным армированием. Для понимания: стандартная межкомнатная перегородка в новостройке имеет толщину около 100−120 мм. Стены защищенного пространства в Биоритме соответствуют несущим конструкциям дома, только собранным вокруг одного помещения квартиры: они вдвое толще, сплошные и армированные в два слоя.

Логика здесь инженерная. Сплошной монолитный контур из двух сеток арматуры и бетона снижает влияние ударной волны, обломков и элементов конструкций. Место для помещения проектировщики выбрали рядом с несущим ядром здания — там, где конструкция дома самая крепкая. Масса, армирование и расположение работают в пользу жителя.

В обычные дни это функциональная гардеробная — пространство для хранения вещей, которое окупает каждый свой метр. В те минуты, когда времени добежать до укрытия нет, он выполняет другую роль. Именно такое двойное предназначение делает решение разумным: оно встроено в повседневную жизнь, а потому всегда рядом и в рабочем состоянии. Кроме того, на территории ЖК Биоритм будет работать укрытие на 600 человек.

Квартал, в котором продумали взрослые и детские сценарии

Для семей с детьми особенно интересна образовательная часть ЖК Биоритм. Именно со строительства школы началось строительство жилого квартала, еще до продажи первых квартир. Киевский лицей Образовательного холдинга A+ рассчитан на 990 учеников, будет иметь спортивную арену 1500 м², сертифицированное укрытие на 1160 м² и крышу-трансформер для обучения, творчества и отдыха. Образовательный маршрут ребенка составляется в пределах пешей доступности: preschool по программам Cambridge Early Years и Reggio Emilia, начальная школа по Cambridge Primary, далее Cambridge IGCSE и A-Level с подготовкой к поступлению в университеты.

Киевский лицей Образовательного холдинга A+

Детский сад Биоритм будет камерным: 60 детей, группы до 15 малышей, один педагог на шестерых. Такой формат дает индивидуальное внимание — то, ради чего родители обычно тратят час на дорогу через город.

Кто достроит: вопрос, который стоит задавать первым

Здесь начинается территория финансовых доводов. Значительная часть девелоперов работает по модели перекрестного финансирования, когда деньги всех проектов хранятся в общей копилке, а средства покупателей одного дома уходят на строительство другого. В KAN Development такая практика невозможна.

Компания использует модель прямого финансирования: каждый проект имеет свой источник средств и собственный резерв. Для покупателя это означает, что строительство привязано только к собственному резерву — а не к другим объектам компании и темпам продаж в самом Биоритме. Именно поэтому KAN Development стартует со строительством только тогда, когда финансирование проекта понятно даже без продаж. В условиях войны это тот параметр, который следует проверять внимательнее вида фасада.

Опыт компании добавляет аргументов: 25 лет на рынке, более 4 000 000 м² реализованной недвижимости, более 20 500 квартир, 20+ учебных заведений Образовательного холдинга A+. Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республика, UNIT. Home — проекты, уже ставшие лендмарками Киева.

Инфраструктура, работающая на ежедневный ритм

Биоритм строится на Большой Васильковской, 143/2 — девять домов и две очереди строительства, в реализации первые два дома. Внутри квартала — собственный парк на 1,3 гектара, свободный от автомобилей, с авторским ландшафтом и детскими просторами на безопасном покрытии.

Локация тоже считается частью стоимости. Большая Васильковская — одна из главных осей города, из которой удобно добраться до делового центра, а Голосеевский район традиционно пользуется стабильным спросом на аренду среди специалистов и семей.

Главный символ проекта — SkyRytm, панорамный мост длиной 610 метров на уровне 16 этажа. Это самая длинная променада на крышах в Украине, которая объединяет дома в одну систему, упрощает логистику инфраструктуры и добавляет запасные сценарии движения в экстренных ситуациях.

На крышах — три панорамных бассейна с лаунж-зонами и баром. На 16-м этаже — стеклянное SPA-пространство с открытой террасой на город: финская сауна, римская парная, проходная купель, зона релакса. Для движения работают фитнес-пространство с закрытым бассейном, залы для йоги, танцев и гимнастики, площадка для падел-тенниса и универсальная спортивная зона. Для встреч — пять BBQ-зон и party-room, для работы рядом с домом — рестораны вынесены на внешний периметр улицы.

На крышах — три панорамных бассейна с лаунж-зонами и баром

Ежедневный комфорт обеспечивают двухуровневый подземный паркинг примерно на тысячу мест с прямыми выходами в каждый дом, лобби уровня пятизвездочного отеля и управляющая компания, работающая по гостиничным стандартам. Территория проектируется доступной для маломобильных групп населения по ДБН В.2.2−40:2018 «Инклюзивность зданий и сооружений».

Планировка: от 43 до 301 квадратного метра

Линейка форматов включает однокомнатные квартиры от 43,3 м² до просторных четырехкомнатных на 301,1 м². Кухни-гостиные, гардеробные, лоджии, продуманное зонирование между частными и общими зонами. Для инвестора это разные стратегии в одном проекте: компактные лоты с высокой ликвидностью аренды и большие форматы с длинным горизонтом удержания. Ход работ открыт на сайте проекта, там же доступны планировки с площадями

Арифметика покупателя

Для предпринимателя покупка квартиры всегда связана с вопросом, откуда взять деньги без ущерба для бизнеса. KAN Development предлагает два пути: оплату полной суммой или беспроцентную рассрочку до 3 лет с первым взносом от 10%, без комиссий и переплат. Второй путь позволяет оставить оборотные средства в работе, а с тем же бюджетом выбрать большую площадь или лучший формат. Кроме того, будущие покупатели больше не ограничены условиями банковского кредитования в виде требований к заработной плате, возрасту или социальному статусу, залогом является сама квартира.

Арендная логика тоже на стороне проекта. Квартал с собственной школой, садом, спортом и SPA формирует круг заезжающих надолго арендаторов: семьи с детьми, менеджмент компаний, специалисты с высоким доходом. Такой арендатор меньше торгуется за цену и дольше остается на месте, что прямо влияет на фактическую доходность.

Вместе с защищенной зоной в квартире, сертифицированным укрытием рядом и надежным девелопером, это складывается в понятную систему управления риском, где каждый элемент имеет свою цену и свою функцию.

Справка о проекте

ЖК Биоритм — жилой квартал бизнес-класса от KAN Development на Большой Васильковской, 143/2 в Киеве. Девять домов, две очереди, около 115 000 м² жилья. Парк 1,3 га, мост SkyRytm на 610 метров, три панорамных бассейна, SPA на 16-м этаже, фитнесс с крытым бассейном, пять BBQ-зон, party-room, двухуровневый паркинг, укрытие на 600 человек, Киевский лицей A+ и детский сад. В квартирах дома А02 предусмотрены защищенные зоны с монолитными стенами 250 мм.

KAN Development — ​​девелоперская компания, которая 25 лет формирует современный Киев. Портфель превышает 4 000 000 м 2 : более 20 500 квартир, 20+ учебных заведений Образовательного холдинга A+, десятки бизнес-центров, торговых и социальных объектов. Каждый проект компании финансируется по прямой модели с отдельным источником средств и резервом.