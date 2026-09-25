Аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года значительно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

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Где аренда квартир подорожала больше всего

На Нивках средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 138% с 10 тыс. до 23,8 тыс. грн в месяц.

На Теремках аренда подорожала на 121% с 14 тыс. до 31 тыс. грн.

Одним из факторов роста стоимости аренды стало появление новых крупных жилых комплексов, популярных среди арендаторов.

«На Нивках ценой аренды в „Файна Таун“ объясняется более половины всего роста, на Виноградаре „Варшавский“ объясняет треть роста, а на Теремках „Respublika“ — почти четверть», — объясняет Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Цены на аренду жилья в 2023 году, lun.ua

Самые дорогие и самые дешевые районы

Высокая средняя цена аренды среди представленных локаций на Черной горе. Однокомнатная квартира здесь в 2026 году стоит в среднем 38 тысяч гривен в месяц. В 2023 году средняя цена составила 30 тыс. грн., то есть за три года она выросла на 26%.

На Голосеево средняя цена аренды увеличилась с 16 тыс. до 27 тыс. грн, на Печерске с 19 тыс. до 26 тыс. грн, а на Соломенке с 18 тыс. до 25 тыс. грн.

На Шулявке однокомнатную квартиру в 2026 году в среднем сдают за 25 тыс. грн против 16,5 тыс. грн в 2023 году.

Цены на аренду жилья в 2026 году, lun.ua

Самая низкая средняя цена аренды среди проанализированных микрорайонов на Троещине и Лесном: по 10 тыс. грн в месяц. Три года тому назад средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в обеих локациях составляла 7 тыс. грн.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн. в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.