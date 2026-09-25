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Как изменились цены на аренду квартир в Киеве за три года — данные ЛУН (инфографика)

Недвижимость
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Самая высокая средняя цена аренды среди представленных локаций на Черной горе
Самая высокая средняя цена аренды среди представленных локаций на Черной горе
Аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года значительно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Где аренда квартир подорожала больше всего

На Нивках средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 138% с 10 тыс. до 23,8 тыс. грн в месяц.
На Теремках аренда подорожала на 121% с 14 тыс. до 31 тыс. грн.
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Одним из факторов роста стоимости аренды стало появление новых крупных жилых комплексов, популярных среди арендаторов.
«На Нивках ценой аренды в „Файна Таун“ объясняется более половины всего роста, на Виноградаре „Варшавский“ объясняет треть роста, а на Теремках „Respublika“ — почти четверть», — объясняет Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
Цены на аренду жилья в 2023 году
Цены на аренду жилья в 2023 году, lun.ua

Самые дорогие и самые дешевые районы

Высокая средняя цена аренды среди представленных локаций на Черной горе. Однокомнатная квартира здесь в 2026 году стоит в среднем 38 тысяч гривен в месяц. В 2023 году средняя цена составила 30 тыс. грн., то есть за три года она выросла на 26%.
На Голосеево средняя цена аренды увеличилась с 16 тыс. до 27 тыс. грн, на Печерске с 19 тыс. до 26 тыс. грн, а на Соломенке с 18 тыс. до 25 тыс. грн.
На Шулявке однокомнатную квартиру в 2026 году в среднем сдают за 25 тыс. грн против 16,5 тыс. грн в 2023 году.
Цены на аренду жилья в 2026 году
Цены на аренду жилья в 2026 году, lun.ua
Самая низкая средняя цена аренды среди проанализированных микрорайонов на Троещине и Лесном: по 10 тыс. грн в месяц. Три года тому назад средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в обеих локациях составляла 7 тыс. грн.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн. в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.
Также мы рассказывали, что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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