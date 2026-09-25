Одним из факторов роста стоимости аренды стало появление новых крупных жилых комплексов, популярных среди арендаторов.
«На Нивках ценой аренды в „Файна Таун“ объясняется более половины всего роста, на Виноградаре „Варшавский“ объясняет треть роста, а на Теремках „Respublika“ — почти четверть», — объясняет Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
Самые дорогие и самые дешевые районы
Высокая средняя цена аренды среди представленных локаций на Черной горе. Однокомнатная квартира здесь в 2026 году стоит в среднем 38 тысяч гривен в месяц. В 2023 году средняя цена составила 30 тыс. грн., то есть за три года она выросла на 26%.
На Голосеево средняя цена аренды увеличилась с 16 тыс. до 27 тыс. грн, на Печерске с 19 тыс. до 26 тыс. грн, а на Соломенке с 18 тыс. до 25 тыс. грн.
На Шулявке однокомнатную квартиру в 2026 году в среднем сдают за 25 тыс. грн против 16,5 тыс. грн в 2023 году.
Самая низкая средняя цена аренды среди проанализированных микрорайонов на Троещине и Лесном: по 10 тыс. грн в месяц. Три года тому назад средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в обеих локациях составляла 7 тыс. грн.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти. В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн. в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.
Также мы рассказывали, что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.