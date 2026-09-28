Поколение арендаторов: почему молодые немцы отказываются от покупки жилья

Германия уже долгое время имеет один из самых низких в Европе уровней владения жильем

Для молодых европейцев собственное жилье все чаще становится отдаленной перспективой.

Данные ОЭСР свидетельствуют, что уровень владения жильем среди молодого поколения заметно ниже, чем был у их родителей и дедушек в том же возрасте. Особенно сложная ситуация остается в Германии, где доля владельцев жилья — одна из самых низких в Европе, пишет Ausnews.de.

Молодые европейцы откладывают покупку жилья

Данные ОЭСР охватывают средние показатели в 20 странах ЕС и демонстрируют тенденцию к снижению уровня владения жильем от поколения в поколение.

В возрасте 32 лет жильем владели 60% людей, рожденных примерно в 1975 году. Среди родившихся в 1980-х показатель составлял 58%, а среди родившихся в 1985 году — уже 52%. Таким образом, за одно десятилетие доля владельцев сократилась на 8 процентных пунктов.

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В младшем возрасте разрыв еще более заметен. В 23 года собственное жилье имели 32% людей, родившихся в 1985 году, тогда как среди родившихся в 1990 году таких было всего 26%.

В 29 лет жильем владели 52% людей, родившихся в 1980-х, 45% родившихся в 1985 году и 41% родившихся в 1990-х.

Ситуация с жильем в Германии

В Германии уже долгое время один из самых низких в Европе уровней владения жильем. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2022 году собственное жилье имели 44,3% домохозяйств. В 2011 году этот показатель составил 45,9%. Для сравнения, средний уровень владения жильем в ЕС составляет 69%.

В то же время заметны изменения в возрастной структуре. В 2022 году доля владельцев жилья среди немцев в возрасте 40−49 лет была на 6,4 процентного пункта ниже, чем среди людей той же возрастной группы в 2011 году.

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Таким образом, поколение, рожденное в 1973—1982 годах, несмотря на период низких процентных ставок в 2010-х годах, не достигло уровня владения жильем предыдущего поколения.

Исследования также показывают, что в восточных землях Германии доля владельцев жилья значительно ниже, чем в западных. В целом по стране уровень владения жильем среди людей младше 50 лет продолжает снижаться.

Почему молодежь в Германии реже покупает жилье

Эксперты ОЭСР называют несколько взаимосвязанных причин.

После 2021 года рост процентных ставок существенно увеличил стоимость заимствований, из-за чего получить ипотечный кредит стало сложнее. В то же время во многих странах цены на жилье росли значительно быстрее доходов. В результате разрыв между стоимостью недвижимости и покупательной способностью населения увеличивался.

Относительно медленный рост заработных плат также усложняет покупку жилья. По данным ОЭСР, людям, покупающим недвижимость впервые, все сложнее накопить на необходимый первый взнос и получить кредит.

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Еще одним фактором является рост количества молодых людей с высшим образованием. Они повышают квалификацию, но в то же время могут откладывать выход на рынок труда, а значит, и приобретение собственного жилья.

В Германии ситуацию дополнительно усложняет передача состояния между поколениями. Исследования Немецкого института экономических исследований показывают, что имущественное положение родителей оказывает существенное влияние на возможность их детей приобрести жилье.

Как ситуация отличается в странах ЕС

Если сравнить данные с середины 1990-х по 2019 год, примерно в двух третях европейских стран доля владельцев жилья среди людей в возрасте 30−39 лет сократилась.

В Ирландии падение было самым большим с 81% до 53%. В Греции показатель снизился на 20 процентных пунктов с 78 до 58%. В Великобритании он сократился с 74% до 56%, а в Испании с 77% до 60%.

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В то же время, есть и исключения. Франция стала единственной среди пяти крупнейших экономик Европы, где уровень владения жильем вырос на 4 процентных пункта.

Другая тенденция наблюдалась в Восточной Европе. В Словакии и Чехии уровень владения жильем среди молодежи резко возрос. В Словакии доля владельцев среди людей 30−39 лет увеличилась с 38% до 88%, а в Чехии с 36% до 76%.