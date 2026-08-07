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Социальные выплаты в Германии: сколько платят в 2026 году

Личные финансы
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Ежемесячные базовые выплаты не изменились
Ежемесячные базовые выплаты не изменились
С 1 июля 2026 года в Германии официально вступила в силу реформа социальной защиты. Программу Bürgergeld, действовавшую с 2023 года, сменила новая система — Grundsicherung für Arbeitsuchende (базовое обеспечение для лиц, ищущих работу). Изменения касаются всех трудоспособных получателей пособия по Второму социальному кодексу Германии (SGB II), а следовательно, и сотен тысяч украинцев, получающих выплаты через Jobcenter.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Базовое обеспечение в странах Европы: сколько платят в 2026 году».
Системы базового социального обеспечения существуют почти во всех странах Европы, однако работают по разным правилам. Где-то государство выплачивает фиксированную сумму, в других странах помощь рассчитывают индивидуально с учетом доходов, состава семьи, имущественного положения и других обстоятельств.
По данным Евростата, количество украинских беженцев в Германии достигло более 1,28 млн человек.
По состоянию на 2026 год ежемесячные базовые выплаты не изменились и составляют:
КатегорияСумма
Одинокое лицо, родители-одиночки, взрослые с несовершеннолетними563 евро
Каждый из партнеров в семейной паре506 евро
Дети 14-17 лет471 евро
Молодежь от 15 до 24 лет, проживающая отдельно451 евро
Дети 6-13 лет390 евро
Дети до 6 лет357 евро
Эти средства предназначены для покрытия основных расходов на питание, одежду, средства гигиены, транспорт и другие повседневные потребности.
Кроме этих сумм, государство отдельно компенсирует обоснованные расходы по аренде жилья и отопления, а также медицинское страхование. Могут начисляться дополнительные выплаты беременным, людям с инвалидностью или одиноким родителям.

Кто имеет право на получение Grundsicherung

Подать заявку на базовую помощь в Германии могут:
  • лица старше 18 лет, которые легально проживают в Германии;
  • люди, не имеющие достаточного дохода для самостоятельного обеспечения базовых потребностей;
  • лица с полной или частичной утратой трудоспособности;
  • граждане пенсионного возраста;
  • люди с официально подтвержденной инвалидностью.
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Что нужно знать украинцам в Германии

Для украинцев, находящихся в Германии на основании временной защиты или иного законного статуса, реформа означает необходимость более внимательно относиться к требованиям Jobcenter.
Особое внимание следует уделять посещению назначенных встреч, участию в интеграционных программах и своевременному информированию органов власти об изменениях места жительства, трудоустройства или семейного положения.
Несмотря на усиление контроля, Grundsicherung остается ключевым механизмом социальной защиты для людей, которые временно не могут самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности. В то же время новая система все больше ориентируется на стимулирование трудоустройства и независимости получателей помощи.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Германии около 5,2 миллиона человек получают помощь Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля для получателей помощи устанавливаются три ключевых требования:
  • лицо обязано лично явиться в центр занятости на первую консультацию. Дистанционный формат не предусматривается. Центр занятости также может обязать посещать курсы, обучение или другие мероприятия, в частности, если ранее условия сотрудничества не выполнялись;
  • получатели пособия должны подтверждать факт подачи заявлений на вакансии. При отсутствии сотрудничества центр занятости определяет количество заявлений, сроки их подачи и способ подтверждения. Требования могут быть ужесточены;
  • получатели должны принимать «приемлемую работу». В частности, для одиноких лиц предполагается полная занятость. Отказ от конкретного предложения будет иметь последствия.
По материалам:
Finance.ua
ГерманияУкраинцы в ГерманииСоциальная помощь
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