Ожидать дальнейшего подешевления не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения, рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья. В то же время, потребительский спрос остается стабильным", — отметила экспертка.
По мнению Черемисиной, это незначительное удешевление гречки в июле является, скорее всего, временным.
Она отметила, что производство гречки в Украине не является столь масштабным, как у других круп, поэтому сегмент чувствителен к урожайности, запасам и экономической ситуации на рынке.
«На формирование розничных цен все большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда», — пояснила ученая.
Цена на гречку в августе
По оценке Черемисиной, в августе подорожание произойдет для большинства видов круп, однако наибольший рост, вероятно, покажет гречка.
Она прогнозирует, что цена на эту крупу может вырасти на 3 — 5% и достичь 80 — 83 гривен за килограмм. Стоимость других видов круп для потребителей будет меняться более умеренными темпами по сезонной рыночной динамике.