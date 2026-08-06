Будет ли рост цен на гречку — мнение эксперта Вчера 20:20 — Личные финансы

Будет ли рост цен на гречку — мнение эксперта

В Украине гречка подорожала на 70,8% по сравнению с ценой в начале 2026 года.

В июле крупа несколько подешевела, однако это, скорее, временный спад, который не означает формирования долгосрочной тенденции.

Об этом рассказала доктор экономических наук, главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемиссина 24 Канал у.

По ее словам, по итогам июля цены на гречку снизились на 3,3% - до 76,67 гривны за килограмм.

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Ожидать дальнейшего подешевления не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения, рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья. В то же время, потребительский спрос остается стабильным", — отметила экспертка.

По мнению Черемисиной, это незначительное удешевление гречки в июле является, скорее всего, временным.

Она отметила, что производство гречки в Украине не является столь масштабным, как у других круп, поэтому сегмент чувствителен к урожайности, запасам и экономической ситуации на рынке.

«На формирование розничных цен все большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда», — пояснила ученая.

Цена на гречку в августе

По оценке Черемисиной, в августе подорожание произойдет для большинства видов круп, однако наибольший рост, вероятно, покажет гречка.

Она прогнозирует, что цена на эту крупу может вырасти на 3 — 5% и достичь 80 — 83 гривен за килограмм. Стоимость других видов круп для потребителей будет меняться более умеренными темпами по сезонной рыночной динамике.

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