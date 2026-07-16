Покупка жилья в Германии — какие скрытые расходы следует учесть Сегодня 14:05 — Недвижимость

Недвижимость в Германии

Стоимость квартиры в объявлении — это лишь часть будущих расходов. При покупке недвижимости в Германии покупателям придется оплатить налоги и другие сопутствующие расходы. В результате они могут увеличить общий бюджет еще на 9−15%.

К примеру, если квартира стоит 350 тыс. евро, окончательные расходы могут приблизиться к 400 тыс. евро уже на этапе оформления сделки.

Об этом пишет ukrainingingermany

Какие дополнительные расходы ждут покупателя

Помимо стоимости самой недвижимости покупатель должен учесть так называемые Kaufnebenkosten — обязательные сопутствующие расходы, включающие:

налог на покупку недвижимости (Grunderwerbsteuer) — от 3,5% до 6,5% в зависимости от федеральной земли;

услуги нотариуса и регистрацию права собственности (Grundbuch) — около 1,5−2%;

комиссию риелтора — ориентировочно 3−3,57%, если жилье покупают через посредника;

банковские расходы, оформление ипотеки, переезд и возможный ремонт

Ставка налога на покупку недвижимости находится в зависимости от федеральной земли. Самая низкая — в Баварии (3,5%), в то время как в других регионах она может достигать 6,5%. Поэтому одинаковая квартира в разных землях может существенно отличаться по конечной стоимости.

Как проходит оформление сделки

В Германии купить недвижимость без нотариуса нереально. Именно он проверяет законность сделки, готовит документы и регистрирует нового владельца.

Обычно процедура состоит из нескольких этапов:

покупатель и продавец согласовывают условия сделки;

покупатель получает проект договора для ознакомления и проверки;

после заключения контракта уплачиваются налоги и денежные средства торговцу;

право собственности окончательно возникает только после внесения данных в земельный реестр (Grundbuch).

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Перед подписанием договора также рекомендуют внимательно проверить документы на квартиру, наличие обременений, энергетический сертификат здания, размер ежемесячных платежей (Hausgeld), а также убедиться, что стоимость квартиры включает все заявленное имущество, например кухню, бытовую технику или паркоместо.

Могут ли иностранцы купить жилье и дает ли это право на проживание

Нерезиденты могут покупать недвижимость в Германии почти на тех же условиях, что и граждане страны. Для этого не требуется ни гражданство, ни вид на постоянное жительство.

Если клиент оформляет ипотеку, банк будет проверять уровень доходов, кредитную историю, также документы о происхождении средств. Иностранцам обычно нужно подготовить:

паспорт и подтверждение места жительства;

налоговый номер (если он уже есть);

документы о происхождении средств;

счет в германском банке и переводы необходимых документов.

В то же время покупка квартиры или дома не дает автоматического права на вид на постоянное жительство или визу. В Германии не действует программа так называемой «золотой визы» для владельцев недвижимости. Наличие жилья может только подтверждать финансовую состоятельность при рассмотрении отдельных миграционных вопросов.

Ранее мы сообщали , что средняя цена квадратного метра недвижимости в Германии составляет более 3 тысяч евро. В то же время стоимость жилья существенно отличается в зависимости от федеральной земли: в крупных экономических центрах цены почти в три раза выше, чем в самых дешевых восточных регионах.

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