Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве, Виннице и Львове (все города) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве, Виннице и Львове (все города)

Самая недоступная покупка жилья остается для жителей западных регионов, хотя в конце 2 квартала 2026 года там наблюдается некоторая стабилизация.

Во Львове и Ужгороде в апреле для покупки 1-комнатной квартиры нужно было откладывать полный доход в течение 8,8 года, а уже в начале июля этот индекс снизился до 8,6 года.

Об этом пишет ЛУН

При этом годовая динамика во Львове вышла на плато (0%), в то время как в Ужгороде доступность за год улучшилась на 3%. Похожая тенденция к снижению нагрузки зафиксирована в Ивано-Франковске, где показатель скорректировался с 5,8 в апреле до 5,9 в июле при нулевого годового прироста.

Киев

Киев также показывает постепенное замедление темпов улучшения доступности. Весной столичный показатель составил 7,6 лет с годовым падением индекса на 5%, а к июлю он зафиксировался на уровне 7,5 лет, однако годовой темп снижения замедлился до минус 1%. Это свидетельствует о выравнивании темпов роста заработных плат и стоимости квадратных метров в столице.

Наибольшие колебания доступности в сторону ухудшения демонстрирует центральный регион, в частности Винница.

Если в апреле для приобретения квартиры здесь потребовалось 7,5 года заработной платы (+3% за год), то в июле этот показатель вырос до 7,8 года, а годовой прирост индекса подскочил до рекордных +11%. Это свидетельствует о том, что цены на жилье здесь растут быстрее местных зарплат.

Тернополь демонстрирует положительный тренд: за квартал срок накопления на 1-комнатную в городе уменьшился с 7,1 до 6,5 года. Хотя общий годовой рост индекса все еще остается высоким, за 3 месяца он замедлился с 20% до 7%.

На юге и востоке страны

Там жилье остается более доступным в финансовом эквиваленте. В Одессе индекс снизился с 6,9 в апреле до 6,5 в июле, причем годовой прирост замедлился с +13% до +3%.

Продолжает улучшаться доступность жилья в Днепре: показатель снизился с 4,5 до 4,2 года, а годовое падение индекса углубилось до -12%.

Выводы

Как видим, самое доступное жилье расположено в восточных регионах — на его приобретение хватит среднего местного заработка за 2,3−4,2 года.

В западных регионах на это понадобится заработок за 5,9−8,6 лет. А лучший показатель доступности сейчас в

Ивано-Франковск: средняя стоимость 1-комнатной квартиры в этом городе равна местному заработку за 5,9 года.

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