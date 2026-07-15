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Рынок управления жилой недвижимостью окончательно переходит от модели ЖЭКов

Недвижимость
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Рынок управления жилой недвижимостью окончательно переходит от модели ЖЭКов
Рынок управления жилой недвижимостью окончательно переходит от модели ЖЭКов
В Украине из-за вызовов войны стремительно меняется рынок управления жилой недвижимостью.
Устаревшая модель ЖЭКов окончательно уходит в прошлое, уступая место профессиональным сервисным и инженерным компаниям.
Об этом в интервью изданию Prof Build сообщил владелец группы компаний «Современные муниципальные технологии» Сергей Андреев.
По его словам, если до 2022 года рынок был сфокусирован преимущественно на комфорте, коммерческой недвижимости и развитии жилых комплексов, то сегодня дополнительный запрос — это безопасность и автономность. Речь идет о способности дома функционировать во время блэкаутов, атак на энергосистему или кризисных ситуаций, включающих генераторы, солнечные электростанции, резервное питание, противопожарные системы и укрытия.
Создание ОСМД само по себе не решило проблему профессионального управления, ведь в большинстве случаев у жителей нет достаточной технической, юридической или финансовой экспертизы для управления сложными инженерными системами, тогда как современное здание — это фактически отдельное предприятие.
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«Мы должны отойти от старой модели, где управляющая компания ассоциировалась исключительно с уборкой территории или аварийным сантехником», — отметил эксперт.
В настоящее время многоквартирный дом состоит из десятков взаимосвязанных систем: теплоснабжения, насосных станций, автоматики, вентиляции, дымоудаления, противопожарной защиты, систем контроля доступа, видеонаблюдения, лифтового хозяйства, резервного питания, генераторов, солнечных электростанций, инверторов и аккумуляторных систем. По этой причине современная управляющая компания трансформируется в инженерную структуру, которая должна мыслить системно и стратегически.
Владелец группы компаний подчеркивает необходимость перехода к превентивной и аналитической модели работы.
«Если раньше рынок работал по принципу „случилось — починили“, то сегодня этого уже недостаточно. Инженерный подход — это постоянный аудит систем, мониторинг нагрузок, прогнозирование рисков, модернизация оборудования и подготовка дома к кризисным сценариям. И война очень ясно показала, насколько это важно», — подчеркнул Сергей Андреев.
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
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