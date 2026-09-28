0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит частный дом в Украине: цены по регионам

Недвижимость
347
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Несмотря на бешеный рост предложения, в Киеве не изменился спрос на дома
Несмотря на бешеный рост предложения, в Киеве не изменился спрос на дома
В сентябре 2026 года на рынке частных домов в Украине изменились объемы предложения, спрос и цены. Наибольший рост количества объявлений о продаже был зафиксирован в Киеве, тогда как интерес покупателей в разных регионах страны менялся по-разному.
Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.

Как изменилось предложение домов в Украине

В сентябре 2026 года на рынке продаж домов ситуация отличалась в зависимости от регионов. Больше всего за год выросло предложение домов в Киеве — +628% по сравнению с сентябрем 2025 года.
Также активный годовой рост произошел в Киевской (+121%), Сумской (+63%) и Херсонской (+50%) областях.
Падение предложения фиксируется в Кировоградской (-31%), Житомирской (-23%), Черкасской (-20%), Ивано-Франковской (-12%) и Черновицкой (-11%) областях.

Как изменился спрос на частные дома

Несмотря на бешеный рост предложения, в Киеве не изменился спрос на дома. А вот в Киевской области интерес к частным домам вырос на 13%.
Также заметно спрос увеличился в Полтавской (+30%), Запорожской (+23%), Хмельницкой (+20%), Черновицкой (+17%), Закарпатской (+15%) и Львовской (+14%) областях.
Значительное уменьшение интереса к покупке такого жилья фиксируется в Херсонской (-51%), Сумской (-20%) и Одесской (-13%) областях.
Место для вашей рекламы

Сколько стоят частные дома в Украине в 2026 году

За год цены на дома выросли в большинстве регионов страны. Самые высокие цены в столице — в среднем полная стоимость дома составляет $280 тыс., при средней стоимости квадратного метра в $1 389 и годовом росте на 27%.
За год стоимость частных домов выросла в большинстве регионов Украины
За год стоимость частных домов выросла в большинстве регионов Украины, dom.ria.com
В пятерку регионов, где полная стоимость собственного дома превышает $100 тыс., также вошли:
  • Киевская область (без учета Киева): полная стоимость объекта — $150 тыс., квадратный метр — $993, годовая динамика цены — +58%;
  • Закарпатская область: полная стоимость объекта — $136 тыс., квадратный метр — $957, годовая динамика цены — +5%;
  • Львовская область: полная стоимость объекта — $119 тыс., квадратный метр — $883, годовая динамика цены — +28%;
  • Ивано-Франковская область: полная стоимость объекта — $110 тыс., квадратный метр — $798, годовая динамика цены — +16%;
  • Одесская область: полная стоимость объекта — $105 тыс., квадратный метр — $833, годовая динамика цены — +11%.
Самое дорогое жилье стоит в Киеве: средняя цена дома составляет $280 тыс.
Самое дорогое жилье стоит в Киеве: средняя цена дома составляет $280 тыс., dom.ria.com
Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается одним из самых острых. Программа «Дома в селе для ВПЛ» позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности, однако вокруг этого процесса возникает немало юридических нюансов и вопросов. Ранее Finance.ua рассказывал о ключевых аспектах и ​​правилах предоставления жилья в селе для переселенцев.
Также мы рассказывали, что за последние четыре года наибольшее подорожание стоимости аренды частных домов было зафиксировано в Киевской области, где медианная цена выросла почти в 3,7 раза.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьРынок недвижимости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems