Сколько стоит частный дом в Украине: цены по регионам

Несмотря на бешеный рост предложения, в Киеве не изменился спрос на дома

В сентябре 2026 года на рынке частных домов в Украине изменились объемы предложения, спрос и цены. Наибольший рост количества объявлений о продаже был зафиксирован в Киеве, тогда как интерес покупателей в разных регионах страны менялся по-разному.

Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Как изменилось предложение домов в Украине

В сентябре 2026 года на рынке продаж домов ситуация отличалась в зависимости от регионов. Больше всего за год выросло предложение домов в Киеве — +628% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Также активный годовой рост произошел в Киевской (+121%), Сумской (+63%) и Херсонской (+50%) областях.

Падение предложения фиксируется в Кировоградской (-31%), Житомирской (-23%), Черкасской (-20%), Ивано-Франковской (-12%) и Черновицкой (-11%) областях.

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Как изменился спрос на частные дома

Несмотря на бешеный рост предложения, в Киеве не изменился спрос на дома. А вот в Киевской области интерес к частным домам вырос на 13%.

Также заметно спрос увеличился в Полтавской (+30%), Запорожской (+23%), Хмельницкой (+20%), Черновицкой (+17%), Закарпатской (+15%) и Львовской (+14%) областях.

Значительное уменьшение интереса к покупке такого жилья фиксируется в Херсонской (-51%), Сумской (-20%) и Одесской (-13%) областях.

Сколько стоят частные дома в Украине в 2026 году

За год цены на дома выросли в большинстве регионов страны. Самые высокие цены в столице — в среднем полная стоимость дома составляет $280 тыс., при средней стоимости квадратного метра в $1 389 и годовом росте на 27%.

За год стоимость частных домов выросла в большинстве регионов Украины, dom.ria.com

В пятерку регионов, где полная стоимость собственного дома превышает $100 тыс., также вошли:

Киевская область (без учета Киева): полная стоимость объекта — $150 тыс., квадратный метр — $993, годовая динамика цены — +58%;

Закарпатская область: полная стоимость объекта — $136 тыс., квадратный метр — $957, годовая динамика цены — +5%;

Львовская область: полная стоимость объекта — $119 тыс., квадратный метр — $883, годовая динамика цены — +28%;

Ивано-Франковская область: полная стоимость объекта — $110 тыс., квадратный метр — $798, годовая динамика цены — +16%;

Одесская область: полная стоимость объекта — $105 тыс., квадратный метр — $833, годовая динамика цены — +11%.

Самое дорогое жилье стоит в Киеве: средняя цена дома составляет $280 тыс., dom.ria.com

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