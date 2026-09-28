Сколько стоит частный дом в Украине: цены по регионам

В сентябре 2026 года на рынке частных домов в Украине изменились объемы предложения, спрос и цены. Наибольший рост количества объявлений о продаже был зафиксирован в Киеве, тогда как интерес покупателей в разных регионах страны менялся по-разному.
Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.
Как изменилось предложение домов в Украине
В сентябре 2026 года на рынке продаж домов ситуация отличалась в зависимости от регионов. Больше всего за год выросло предложение домов в Киеве — +628% по сравнению с сентябрем 2025 года.
Также активный годовой рост произошел в Киевской (+121%), Сумской (+63%) и Херсонской (+50%) областях.
Падение предложения фиксируется в Кировоградской (-31%), Житомирской (-23%), Черкасской (-20%), Ивано-Франковской (-12%) и Черновицкой (-11%) областях.
За год цены на дома выросли в большинстве регионов страны. Самые высокие цены в столице — в среднем полная стоимость дома составляет $280 тыс., при средней стоимости квадратного метра в $1 389 и годовом росте на 27%.
В пятерку регионов, где полная стоимость собственного дома превышает $100 тыс., также вошли:
Киевская область (без учета Киева): полная стоимость объекта — $150 тыс., квадратный метр — $993, годовая динамика цены — +58%;
Закарпатская область: полная стоимость объекта — $136 тыс., квадратный метр — $957, годовая динамика цены — +5%;
Львовская область: полная стоимость объекта — $119 тыс., квадратный метр — $883, годовая динамика цены — +28%;
Ивано-Франковская область: полная стоимость объекта — $110 тыс., квадратный метр — $798, годовая динамика цены — +16%;
Одесская область: полная стоимость объекта — $105 тыс., квадратный метр — $833, годовая динамика цены — +11%.
Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается одним из самых острых. Программа «Дома в селе для ВПЛ» позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности, однако вокруг этого процесса возникает немало юридических нюансов и вопросов. Ранее Finance.ua рассказывал о ключевых аспектах и правилах предоставления жилья в селе для переселенцев.
Также мы рассказывали, что за последние четыре года наибольшее подорожание стоимости аренды частных домов было зафиксировано в Киевской области, где медианная цена выросла почти в 3,7 раза.