Где в Украине больше всего подорожали квартиры за год

Медианная стоимость однокомнатных квартир за последний год выросла почти во всех областных центрах Украины. Наиболее заметно жилье подорожало в Хмельницком, Львове, Кропивницком и Виннице, тогда как снижение цен зафиксировали в Ровно и Херсоне.
Об этом свидетельствуют данные OLX.
Где за год квартиры подорожали больше всего
Лидером по темпам роста стал Хмельницкий. За год медианная цена однокомнатной квартиры там повысилась на 20% - до $44,7 тыс.
Также среди городов, где стоимость однушек выросла больше всего:
Львов — на 19%, до $77,2 тыс.;
Кропивницкий — на 17%, до $31,8 тыс.;
Винница — на 17%, до $59,2 тыс.;
Одесса — на 16%, до $51,9 тыс.;
Ивано-Франковск — на 16%, до $50,2 тыс.
В Ужгороде, Тернополе и Сумах однокомнатные квартиры подорожали на 13%.
При этом именно Ужгород остается самым дорогим городом по цене такого жилья. Медианная цена здесь составляет $78,3 тыс.
В Житомире медианная цена однокомнатной квартиры за год выросла на 11% - до $52 тыс.
В Черкассах и Полтаве жилье подорожало на 7%. Медианная стоимость составляет $48,3 тыс. и $39,6 тыс. соответственно.
Еще на 6% выросли цены в Черновцах, Харькове и Николаеве. В то же время, разница в стоимости жилья между этими городами значительна: $60,2 тыс. в Черновцах, $25,1 тыс. в Харькове и $20,5 тыс. в Николаеве.
В Днепре, Киеве и Чернигове однокомнатные квартиры за год подорожали на 4%. В августе 2026 года медианная цена составила $31,6 тыс., $75 тыс. и $34,2 тыс. соответственно.
Меньше всего среди городов, где цены выросли, подорожало жилье в Запорожье — на 2%. Медианная стоимость однокомнатной квартиры составила $16 тыс.
Как объясняют аналитики, более низкая стоимость жилья у восточных и южных городов, в частности, связана с ситуацией безопасности и близостью к линии фронта.
Где квартиры подешевели
Ровно и Херсон стали единственными областными центрами, где за год медианная цена однокомнатных квартир уменьшилась.
В Ровно она сократилась на 5% - до $55,5 тыс.
В Херсоне удешевление было более значительным — на 14%, до $12 тыс. Это самая низкая медианная цена однокомнатной квартиры среди областных центров.
Ранее Finance.ua писал, чтобы приобрести самую дешевую однокомнатную квартиру, украинцам нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн на первый взнос. Больше всего денег на старте нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, тогда как меньше всего — в Запорожье, Николаеве и Сумах.
Также мы делились подсчетами по аренде и єОсели — в каких городах как выгоднее платить за жилье. Оказалось, что в большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе єОсел. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле, чем платеж по программе.