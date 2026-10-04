Где в Украине больше всего подорожали квартиры за год

Сколько стоят однокомнатные квартиры в Украине, Фото: magnific

Медианная стоимость однокомнатных квартир за последний год выросла почти во всех областных центрах Украины. Наиболее заметно жилье подорожало в Хмельницком, Львове, Кропивницком и Виннице, тогда как снижение цен зафиксировали в Ровно и Херсоне.

Об этом свидетельствуют данные OLX.

Где за год квартиры подорожали больше всего

Лидером по темпам роста стал Хмельницкий. За год медианная цена однокомнатной квартиры там повысилась на 20% - до $44,7 тыс.

Также среди городов, где стоимость однушек выросла больше всего:

Львов — на 19%, до $77,2 тыс.;

Кропивницкий — на 17%, до $31,8 тыс.;

Винница — на 17%, до $59,2 тыс.;

Одесса — на 16%, до $51,9 тыс.;

Ивано-Франковск — на 16%, до $50,2 тыс.

В Ужгороде, Тернополе и Сумах однокомнатные квартиры подорожали на 13%.

При этом именно Ужгород остается самым дорогим городом по цене такого жилья. Медианная цена здесь составляет $78,3 тыс.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в Украине., Инфографика: OLX Недвижимость

В Житомире медианная цена однокомнатной квартиры за год выросла на 11% - до $52 тыс.

В Черкассах и Полтаве жилье подорожало на 7%. Медианная стоимость составляет $48,3 тыс. и $39,6 тыс. соответственно.

Еще на 6% выросли цены в Черновцах, Харькове и Николаеве. В то же время, разница в стоимости жилья между этими городами значительна: $60,2 тыс. в Черновцах, $25,1 тыс. в Харькове и $20,5 тыс. в Николаеве.

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В Днепре, Киеве и Чернигове однокомнатные квартиры за год подорожали на 4%. В августе 2026 года медианная цена составила $31,6 тыс., $75 тыс. и $34,2 тыс. соответственно.

Меньше всего среди городов, где цены выросли, подорожало жилье в Запорожье — на 2%. Медианная стоимость однокомнатной квартиры составила $16 тыс.

Как объясняют аналитики, более низкая стоимость жилья у восточных и южных городов, в частности, связана с ситуацией безопасности и близостью к линии фронта.

Где квартиры подешевели

Ровно и Херсон стали единственными областными центрами, где за год медианная цена однокомнатных квартир уменьшилась.

В Ровно она сократилась на 5% - до $55,5 тыс.

В Херсоне удешевление было более значительным — на 14%, до $12 тыс. Это самая низкая медианная цена однокомнатной квартиры среди областных центров.

Ранее Finance.ua писал , чтобы приобрести самую дешевую однокомнатную квартиру, украинцам нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн на первый взнос. Больше всего денег на старте нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, тогда как меньше всего — в Запорожье, Николаеве и Сумах.