ЕС одобрил рекордный санкционный пакет против российской баллистики

Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза одобрили решение о введении санкций против около 1,6 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщила высокопоставленный представитель ЕС Кая Каллас в сети X , соответствующее решение согласовали на заседании Совета ЕС на уровне глава МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.

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«Это самое большое расширение нашего санкционного списка с момента начала россией ее войны. Европа снова показывает объединенный фронт», — отметила Каллас.

По ее словам, более половины применяемых санкций связаны с цепочками по производству баллистических ракет.

Таким образом, как отмечает топ-дипломат, Евросоюз значительно усложняет, замедляет и удорожает российское производство тех видов вооружений, которые россия использует для убийства украинцев.

россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Сейчас враг делает ключевой акцент на производстве таких ракет как баллистические «Искандер-М», так крылатые Х-101 и «Калибры».