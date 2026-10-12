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ЕС одобрил рекордный санкционный пакет против российской баллистики

Казна и Политика
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ЕС одобрил рекордный санкционный пакет против российской баллистики
ЕС одобрил рекордный санкционный пакет против российской баллистики
Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза одобрили решение о введении санкций против около 1,6 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса.
Как сообщила высокопоставленный представитель ЕС Кая Каллас в сети X, соответствующее решение согласовали на заседании Совета ЕС на уровне глава МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.
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«Это самое большое расширение нашего санкционного списка с момента начала россией ее войны. Европа снова показывает объединенный фронт», — отметила Каллас.
По ее словам, более половины применяемых санкций связаны с цепочками по производству баллистических ракет.
Таким образом, как отмечает топ-дипломат, Евросоюз значительно усложняет, замедляет и удорожает российское производство тех видов вооружений, которые россия использует для убийства украинцев.
россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Сейчас враг делает ключевой акцент на производстве таких ракет как баллистические «Искандер-М», так крылатые Х-101 и «Калибры».
По данным экспертов, в россии больше создают баллистических ракет в месяц, чем в США противоракет для перехвата баллистики.
По материалам:
УНІАН
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