ЕС выделит Украине дополнительные средства: на что пойдут

Европейский Союз на этой неделе предоставит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим ее потребности в финансировании на следующий год и пути мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты. Чтобы усилить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство», — отметила президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляен, Европейский Союз также поддерживает призыв Владимира Зеленского к прекращению огня. Это позволило бы защитить мировые запасы продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России.