Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

В 2026 году Всемирный банк ожидает роста реального ВВП Украины на 1,2% против 1,8% в прошлом году

Рост реального ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, а в 2027-м составит 1,5% из-за предположения о продолжении активных боевых действий в течение всего следующего года.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка в отчете «Экономический обзор Европы и Центральной Азии», опубликованном 6 октября.

Как будет меняться ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2027 год на 2,5 процентных пункта с 4% в апрельском прогнозе.

Базовый сценарий теперь предполагает, что активные боевые действия продлятся весь следующий год, тогда как раньше аналитики ожидали их завершения в конце 2026-го.

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В отчете отмечают, что восстановление Украины будет значительно слабее, чем прогнозировалось ранее.

По новому прогнозу реальный ВВП Украины вырастет на 1,2% в 2026 году и на 1,5% в 2027-м. В 2028 году темпы роста могут ускориться до 3%.

Для сравнения: в 2023 году рост составил 5,5%, в 2024-м — 3,2%, в 2025-м — 1,8%.

Почему Всемирный банк снизил прогноз

Причиной замедления в 2026 г. во Всемирном банке называют усиленные атаки на критическую инфраструктуру и перебои с экспортом.

В частности, в августе экспорт украинской агропродукции упал до 1,5 млн. т, что на 60% меньше, чем годом ранее, а отгрузки через черноморские порты сократились на 95%.

Повреждение судов и портовой инфраструктуры в Черном море несет угрозу экспорту пшеницы из Украины и россии, которые вместе обеспечивают почти треть мирового экспорта.

Дунайские порты являются важным альтернативным маршрутом, но из-за рекордно низкого уровня воды после засухи 2026 года их мощности ограничены, а логистика дорожает.

Украина отстает от региональных показателей. По прогнозу Всемирного банка, рост в регионе Европы и Центральной Азии в 2026 году замедлится до 2,2%, а без россии составит 3%. Для Восточной Европы, в которую банк относит беларусь, Молдову и Украину, прогноз на 2026 год — 1,6%.

Главным источником неопределенности для экономики остается обеспечение внешнего финансирования в 2027 году. Значительная часть потребностей Украины еще не покрыта, а переговоры с международными партнерами продолжаются, отметили аналитики.