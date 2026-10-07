Самые богатые города мира по ВВП на одного человека — рейтинг
Сан-Хосе, Сан-Франциско и Дублин оказались среди мировых лидеров ВВП на одного жителя. При этом общий размер экономики города не всегда определяет его позицию в таком рейтинге.
Об этом сообщает Visual Capitalist.
Oxford Economics составил рейтинг 40 городов с высоким ВВП на душу населения среди городов, представленных в Global Cities Index 2026. Для расчетов использовали ВВП и численность населения городов за 2025 год. Все показатели приведены в долларах США.
Лидеры рейтинга
Первое место занял американский Сан-Хосе по ВВП на душу населения $238 700. Город расположен в Кремниевой долине, где сосредоточены крупные технологические компании и высокопроизводительные отрасли.
Вторым стал Сан-Франциско — $181 889 на одного жителя. Третье место занял Дублин с показателем $159732.
Кто еще вошел в топ-10
Четвертым стал швейцарский Базель — $156 312 на одного жителя. Запер пятерку Сиэтл ($152 030).
Также в десятку вошли:
- Люксембург — $147 396;
- Бостон — $135,264;
- Цюрих — $131,457;
- Нью-Йорк — $129 253.
Американский мегаполис Нью-Йорк занял только 10-е место. При этом город имеет значительно большую экономику в целом, чем многие города по рейтингу, но этот показатель учитывает ВВП в расчете на количество населения.
США доминируют в рейтинге, но есть и другие центры
Американские города занимают 27 из 40 позиций в рейтинге. В него вошли не только технологические центры, но и города с мощными финансовыми, профессиональными, энергетическими, медицинскими и промышленными секторами.
Швейцария представлена сразу пятью городами: Базелем, Женевой, Цюрихом, Берном и Лозанной. Высокие показатели этих городов связывают с относительно небольшим населением и концентрацией высокодоходных отраслей — фармацевтики, финансов, технологий и профессиональных услуг.
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