Украинцы смогут подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки

Кабмин принял решение, позволяющее украинцам подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или необходимых записей в ней. Это особенно важно для граждан, потерявших документы из-за боевых действий или оккупации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Как можно будет подтвердить стаж
В первую очередь стаж будет подтверждаться с помощью данных из государственных электронных реестров.
Если необходимая информация там отсутствует, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых теперь расширен.
В случаях, когда бумажные документы не сохранились или полностью уничтожены в результате войны, стаж можно будет подтвердить с помощью показаний по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком.