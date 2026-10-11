Украинцы смогут подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки

Кабмин принял решение, позволяющее украинцам подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или необходимых записей в ней. Это особенно важно для граждан, потерявших документы из-за боевых действий или оккупации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как можно будет подтвердить стаж

В первую очередь стаж будет подтверждаться с помощью данных из государственных электронных реестров.

Если необходимая информация там отсутствует, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых теперь расширен.

В случаях, когда бумажные документы не сохранились или полностью уничтожены в результате войны, стаж можно будет подтвердить с помощью показаний по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком.

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Помощь в поиске таких свидетелей будет оказывать Пенсионный фонд.

Кроме того, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа для граждан, когда-то работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.