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Украинцы смогут подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки

Казна и Политика
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Трудовая книжка
Трудовая книжка
Кабмин принял решение, позволяющее украинцам подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или необходимых записей в ней. Это особенно важно для граждан, потерявших документы из-за боевых действий или оккупации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как можно будет подтвердить стаж

В первую очередь стаж будет подтверждаться с помощью данных из государственных электронных реестров.
Если необходимая информация там отсутствует, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых теперь расширен.
В случаях, когда бумажные документы не сохранились или полностью уничтожены в результате войны, стаж можно будет подтвердить с помощью показаний по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком.
Помощь в поиске таких свидетелей будет оказывать Пенсионный фонд.
Кроме того, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа для граждан, когда-то работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
«Действия правительства направлены на то, чтобы пострадавшие от войны люди не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов», — отметил Корецкий.
По материалам:
РБК-Україна
Пенсия
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