Резиденты «Дія.City» уплатили более 100 млрд грн налогов за 4 года

Резиденты «Дія.City» за все время существования специального правового режима уплатили в бюджет более 100 млрд грн налогов, из которых 39 млрд грн — всего за восемь месяцев 2026 года. При этом налоговые поступления растут быстрее количества компаний в пространстве.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева в интервью «Укринформу».
Сколько компаний работает в «Дія.City»
За четыре года количество резидентов «Дія.City» превысило 4,6 тыс. компаний. В них работает около 217 тыс. специалистов — штатные работники, специалисты на GIG-контрактах и ФЛП.
Доля ФЛП составляет не более 5%, тогда как более 80% специалистов официально трудоустроены в штат или работают по GIG-контрактам и трудовым договорам.
Одним из самых динамичных сегментов стали оборонные технологии. В настоящее время среди резидентов насчитывается около 500 defense tech-компаний. Только в прошлом году к пространству присоединилось более 230 таких бизнесов.