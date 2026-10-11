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Резиденты «Дія.City» уплатили более 100 млрд грн налогов за 4 года

Казна и Политика
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Дія.City
Дія.City
Резиденты «Дія.City» за все время существования специального правового режима уплатили в бюджет более 100 млрд грн налогов, из которых 39 млрд грн — всего за восемь месяцев 2026 года. При этом налоговые поступления растут быстрее количества компаний в пространстве.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева в интервью «Укринформу».

Сколько компаний работает в «Дія.City»

За четыре года количество резидентов «Дія.City» превысило 4,6 тыс. компаний. В них работает около 217 тыс. специалистов — штатные работники, специалисты на GIG-контрактах и ​​ФЛП.
Доля ФЛП составляет не более 5%, тогда как более 80% специалистов официально трудоустроены в штат или работают по GIG-контрактам и трудовым договорам.
Одним из самых динамичных сегментов стали оборонные технологии. В настоящее время среди резидентов насчитывается около 500 defense tech-компаний. Только в прошлом году к пространству присоединилось более 230 таких бизнесов.
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Крупнейшие defense tech-компании за последние полтора года публично привлекли более 200 млн долларов инвестиций на развитие.
Статус критически важных сейчас имеет около 2,5 тыс. резидентов «Дія.City».
Для большинства классических IT-компаний это позволяет бронировать до 50% военнообязанных работников при условии соответствия установленным критериям.
Для резидентства компания должна получать не менее 90% дохода от квалифицированных видов деятельности, иметь не менее девяти работников и обеспечивать среднюю зарплату не ниже эквивалента 1200 евро.
Для стартапов требования по минимальному количеству работников нет, однако зарплатный критерий сохраняется.
По материалам:
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