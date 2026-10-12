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Япония заключила контракт на закупку украинских дронов — детали

Казна и Политика
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Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской оборонной компании SkyFall.
Японская сторона стремится получить беспилотники как можно скорее и отдельно отмечает украинский подход к быстрому усовершенствованию оборонных технологий.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
«Министерство обороны Японии уже заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить их поставки как можно скорее», — сообщил Коидзуми.
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Объем заказа и стоимость контракта не раскрываются.
Японский министр также обратил внимание на опыт Украины в быстрой разработке и модернизации оборонных технологий. В частности он отметил цикл обратной связи, благодаря которому новые характеристики беспилотников могут появляться каждые две-три недели.
По словам Коидзуми, Японии следует перенимать украинский опыт как в развитии оборонных технологий, так и в укреплении собственной промышленной базы и способностей сдерживания.
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SkyFall разрабатывает и производит беспилотные системы. Среди продукции компании — ударный дрон Vampire, FPV-дроны Shrike и дроны-перехватчики P1-SUN.
В июле компания представила P1-SUN JetKiller, рассчитанный на уничтожение высокоскоростных реактивных ударных беспилотников. SkyFall также производит модификации P1-SUN с модулем искусственного интеллекта.
По материалам:
Finance.ua
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