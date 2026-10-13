Прибыль 50 крупнейших ритейлеров рф упала почти втрое
- «Х5» — на 19% (до 50,3 миллиарда долларов);
- «Магнит» — на 15% (до 38,25 миллиарда долларов);
- «Mercury Retail» — на 20% (до 18,6 миллиарда долларов);
- «Лента» — на 24% (до 12 миллиардов долларов);
- «ДНС» — на 3% (до 8,7 миллиарда долларов).
Почему обвалилась прибыль
- согласно исследованию НИУ ВШЭ и дискаунтера «Чижик», 40,2% россиян стали экономить в обычных магазинах, а 28,2% - в интернете;
- опрос холдинга «Ромир» показал, что 58% потребителей сознательно отказываются от товаров, которые покупали ранее;
- 57% опрошенных пытаются найти более дешевые аналоги в низших ценовых категориях;
- 46% граждан стараются как можно реже ходить в магазины.
Опасения из-за украинской агропродукции не должны препятствовать вступлению страны в ЕС, — министр Финляндии
ПартнерскаяВ Идея Банке подробно рассказали, как сегодня действуют карточные мошенники и как спасти средства
Отдых без лишних затрат: в какие страны выгодно ехать на «все включено»
ЕС запустит единые правила финмониторинга: что изменится
Безос объяснил, как искусственный интеллект может изменить рынок труда
Венесуэла разрешила Starlink работать в стране