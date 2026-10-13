Прибыль 50 крупнейших ритейлеров рф упала почти втрое

Чистая прибыль 50 крупнейших ритейлеров россии резко сократилась на фоне ухудшения состояния экономики и массовой экономии граждан.

По итогам 2025 года показатель упал почти втрое в годовом исчислении — с 6,4 млрд до 2,35 млрд долларов, а рентабельность бизнеса снизилась с 3,3% до 1,1%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В то же время, совокупная выручка ведущих ритейлеров в 2025 году выросла на 8,3% — со 198,9 миллиарда до 215,3 миллиарда долларов. При этом десятка лидеров увеличила доходы на 11,4% (до 150,8 миллиарда долларов), тогда как остальные 40 компаний нарастили выручку всего на 5%.

Рост доходов среди лидеров рынка распределился следующим образом:

«Х5» — на 19% (до 50,3 миллиарда долларов);

«Магнит» — на 15% (до 38,25 миллиарда долларов);

«Mercury Retail» — на 20% (до 18,6 миллиарда долларов);

«Лента» — на 24% (до 12 миллиардов долларов);

«ДНС» — на 3% (до 8,7 миллиарда долларов).

Почему обвалилась прибыль

На падение чистой прибыли повлияли рост стоимости обслуживания кредитов, удорожание логистики, повышение зарплат и замедление спроса. Поскольку ритейл является бизнесом с низкой маржинальностью и высокими постоянными издержками, сети не смогли перевести рост расходов на логистику, оплату труда и упаковку конечного покупателя.

Кроме того, компании вынуждены были наращивать скидки в борьбе за клиентов, а также продолжали расходовать средства на покупку активов и развитие оптово-распределительной инфраструктуры.

Россияне перешли в режим экономии в прошлом году, урезая расходы на пищевые продукты, лекарства, одежду и обувь, а в 2026 году этот тренд только усилился.