Безос объяснил, как искусственный интеллект может изменить рынок труда

Основатель Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта может существенно изменить рынок труда: повышение производительности позволит людям работать меньше, не теряя возможности обеспечивать свои семьи.
Об этом он рассказал в интервью Fox News.
Как ИИ может изменить рабочую неделю
По словам Безоса, ИИ настолько повысит эффективность труда, что людям больше не придется перерабатывать.
Сотрудники смогут самостоятельно выбирать трехдневную рабочую неделю, и этого заработка будет хватать для содержания семьи, а в семьях, где сейчас вынуждены работать оба партнера, один из них сможет спокойно оставить работу и посвятить себя дому или другим делам.
Почему Безос не ожидает массового исчезновения рабочих мест
Несмотря на то, что многие аналитики и эксперты предсказывают исчезновение рабочих мест из-за автоматизации, миллиардер заявил, что не согласен с этими прогнозами.
По его убеждению, ИИ скорее приведет к недостатку работников, а не к их переизбытку. Четких и конкретных механизмов, как произойдет этот переход и почему появится дефицит кадров, Безос во время разговора не привел.
На замечание ведущего о том, что сама компания Amazon за последние 12 месяцев сократила около 30 000 сотрудников, Безос отрицал связь этих увольнений с ИИ. Он объяснил их внутренними ошибками планирования: компания наняла слишком много персонала при быстром росте после пандемии COVID-19.
Безос отметил, что сейчас трудно сказать, переживает ли отрасль инвестиционный мыльный пузырь. Однако он подчеркнул, что даже если инвесторы потеряют деньги в случае возможного спада, полезные изобретения никуда не исчезают.