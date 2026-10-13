Безос объяснил, как искусственный интеллект может изменить рынок труда

Основатель Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта может существенно изменить рынок труда: повышение производительности позволит людям работать меньше, не теряя возможности обеспечивать свои семьи.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Как ИИ может изменить рабочую неделю

По словам Безоса, ИИ настолько повысит эффективность труда, что людям больше не придется перерабатывать.

Сотрудники смогут самостоятельно выбирать трехдневную рабочую неделю, и этого заработка будет хватать для содержания семьи, а в семьях, где сейчас вынуждены работать оба партнера, один из них сможет спокойно оставить работу и посвятить себя дому или другим делам.

Почему Безос не ожидает массового исчезновения рабочих мест

Несмотря на то, что многие аналитики и эксперты предсказывают исчезновение рабочих мест из-за автоматизации, миллиардер заявил, что не согласен с этими прогнозами.

По его убеждению, ИИ скорее приведет к недостатку работников, а не к их переизбытку. Четких и конкретных механизмов, как произойдет этот переход и почему появится дефицит кадров, Безос во время разговора не привел.

На замечание ведущего о том, что сама компания Amazon за последние 12 месяцев сократила около 30 000 сотрудников, Безос отрицал связь этих увольнений с ИИ. Он объяснил их внутренними ошибками планирования: компания наняла слишком много персонала при быстром росте после пандемии COVID-19.