0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Безос объяснил, как искусственный интеллект может изменить рынок труда

Мир
5062
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Основатель Amazon Джефф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта может существенно изменить рынок труда: повышение производительности позволит людям работать меньше, не теряя возможности обеспечивать свои семьи.
Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Как ИИ может изменить рабочую неделю

По словам Безоса, ИИ настолько повысит эффективность труда, что людям больше не придется перерабатывать.
Сотрудники смогут самостоятельно выбирать трехдневную рабочую неделю, и этого заработка будет хватать для содержания семьи, а в семьях, где сейчас вынуждены работать оба партнера, один из них сможет спокойно оставить работу и посвятить себя дому или другим делам.

Почему Безос не ожидает массового исчезновения рабочих мест

Несмотря на то, что многие аналитики и эксперты предсказывают исчезновение рабочих мест из-за автоматизации, миллиардер заявил, что не согласен с этими прогнозами.
По его убеждению, ИИ скорее приведет к недостатку работников, а не к их переизбытку. Четких и конкретных механизмов, как произойдет этот переход и почему появится дефицит кадров, Безос во время разговора не привел.
На замечание ведущего о том, что сама компания Amazon за последние 12 месяцев сократила около 30 000 сотрудников, Безос отрицал связь этих увольнений с ИИ. Он объяснил их внутренними ошибками планирования: компания наняла слишком много персонала при быстром росте после пандемии COVID-19.
Безос отметил, что сейчас трудно сказать, переживает ли отрасль инвестиционный мыльный пузырь. Однако он подчеркнул, что даже если инвесторы потеряют деньги в случае возможного спада, полезные изобретения никуда не исчезают.
По материалам:
vctr.media
ИИРынок труда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems