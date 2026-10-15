Для работы при желтом уровне угрозы предприятия обязаны обустроить укрытия (срок)

В течение этого времени они могут продолжать работать в обычном режиме и подготовить необходимое решение по безопасности работников и посетителей.
При этом бизнес не обязательно должен строить отдельное укрытие. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1128, в предусмотренных законодательством случаях предприятие может обустроить безопасное пространство непосредственно возле здания. Малому и среднему бизнесу это поможет быстрее адаптировать помещение к новым требованиям без необходимости оборудовать полноценное защитное сооружение.
до 4 декабря предприятия должны проверить, какое решение отвечает их помещению и требованиям законодательства, и при необходимости обустроить укрытие или безопасное пространство.
Ранее писали, что городские власти Киева в 2026 году предусмотрели 2 148 145 000 грн на строительство новых и ремонт имеющихся защитных сооружений гражданской защиты (укрытий). В 2025 году почти аналогичный объем средств направлялся исключительно на новое строительство.