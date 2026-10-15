Для работы при желтом уровне угрозы предприятия обязаны обустроить укрытия (срок)

Министерство экономики и окружающей среды напомнило бизнесу о необходимости до 4 декабря подготовить предприятия к работе по новым требованиям безопасности.

4 сентября 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1092, которое определяет порядок работы субъектов хозяйствования в случае объявления желтого уровня угрозы.

Подробности

Предприятия, имеющие защитное сооружение, постоянное или временное укрытие или расположенные в сооружениях двойного назначения, могут продолжать работу при желтом уровне угрозы в обычном режиме.

Для предприятий, у которых нет укрытия, предусмотрен трехмесячный переходный период до 4 декабря 2026 года.

Читайте также Киев выделил более 2,1 млрд грн на укрытия в 2026 году

В течение этого времени они могут продолжать работать в обычном режиме и подготовить необходимое решение по безопасности работников и посетителей.

При этом бизнес не обязательно должен строить отдельное укрытие. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1128, в предусмотренных законодательством случаях предприятие может обустроить безопасное пространство непосредственно возле здания. Малому и среднему бизнесу это поможет быстрее адаптировать помещение к новым требованиям без необходимости оборудовать полноценное защитное сооружение.

Читайте также Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов

Что нужно сделать

до 4 декабря предприятия должны проверить, какое решение отвечает их помещению и требованиям законодательства, и при необходимости обустроить укрытие или безопасное пространство.