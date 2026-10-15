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Для работы при желтом уровне угрозы предприятия обязаны обустроить укрытия (срок)

Казна и Политика
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Для работы при желтом уровне угрозы предприятия обязаны обустроить укрытия (срок)
Для работы при желтом уровне угрозы предприятия обязаны обустроить укрытия (срок)
Министерство экономики и окружающей среды напомнило бизнесу о необходимости до 4 декабря подготовить предприятия к работе по новым требованиям безопасности.
4 сентября 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1092, которое определяет порядок работы субъектов хозяйствования в случае объявления желтого уровня угрозы.

Подробности

Предприятия, имеющие защитное сооружение, постоянное или временное укрытие или расположенные в сооружениях двойного назначения, могут продолжать работу при желтом уровне угрозы в обычном режиме.
Для предприятий, у которых нет укрытия, предусмотрен трехмесячный переходный период до 4 декабря 2026 года.
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В течение этого времени они могут продолжать работать в обычном режиме и подготовить необходимое решение по безопасности работников и посетителей.
При этом бизнес не обязательно должен строить отдельное укрытие. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1128, в предусмотренных законодательством случаях предприятие может обустроить безопасное пространство непосредственно возле здания. Малому и среднему бизнесу это поможет быстрее адаптировать помещение к новым требованиям без необходимости оборудовать полноценное защитное сооружение.
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Что нужно сделать

до 4 декабря предприятия должны проверить, какое решение отвечает их помещению и требованиям законодательства, и при необходимости обустроить укрытие или безопасное пространство.
Ранее писали, что городские власти Киева в 2026 году предусмотрели 2 148 145 000 грн на строительство новых и ремонт имеющихся защитных сооружений гражданской защиты (укрытий). В 2025 году почти аналогичный объем средств направлялся исключительно на новое строительство.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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