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Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов

Казна и Политика
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Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов
Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов
Власти Молдовы обустраивают защитные зоны на пунктах пропуска на границе с Украиной для укрытия персонала и граждан от возможных российских атак дронов, а также возвращают своих служащих из общих КПП на молдавскую территорию.
Об этом сообщила министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, передает Newsmaker.
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По ее словам, молдавские власти пытаются усилить защиту всех пунктов пропуска, в том числе тех, которые расположены на территории Украины. Также рассматривается возможность перевода молдавских пограничников с территории Украины в Молдову.
«Из двух КПП уже вывели сотрудников, но выведем и другие из общих пунктов, расположенных на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы», — отметила Мисаил-Никитин.
В Министерстве внутренних дел Молдовы уточнили, что речь идет, в частности, о совместных пунктах пропуска «Крива» и «Паланка».
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Министр также сообщила о состоянии молдавского пограничника, который пострадал 5 октября на КПП «Паланка — Маяки — Удобное». По ее словам, мужчина остается в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Напомним, тогда возле КПП упал снаряд, который срикошетил от земли и попал в рейсовый автобус. В результате инцидента пострадал сотрудник молдавской пограничной полиции. Работу пункта пропуска временно приостанавливали. Инцидент произошел на фоне российских атак по украинской инфраструктуре.
По материалам:
Finance.ua
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