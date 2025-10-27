Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину
Молдова решила вдвое снизить тариф на транзит газа в Украину Трансбалканским коридором на период отопительного сезона 2025−2026 годов.
Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE).
Отмечается, что изменения предусматривают на период 6 месяцев (ноябрь 2025 — апрель 2026) применение 50% скидки на тарифы на транспортировку газа в точках межсоединения Каушень и Гребеники.
Применение 50%-ного снижения тарифов на транспортировку также предусмотрено румынским оператором транспортной системы SA Transgaz.
Инициативу поддержали ряд операторов систем передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.
Ее цель — укрепление энергетической безопасности региона и обеспечение поставки природного газа в Украину.
Действие маршрута распространяется на ключевые пункты соединения вдоль Трансбалканского коридора.
«Это решение укрепляет роль Молдовы как транзитного хаба, обеспечивающего транспортировку газа из Греции в Украину, способствует диверсификации маршрутов и источников поставок, а в перспективе — снижению стоимости транспортировки для пользователей системы Vestmoldtransgaz», — говорится в сообщении ANRE.
