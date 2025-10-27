Имеющихся запасов будет недостаточно для прохождения отопительного сезона — мнение эксперта Сегодня 15:13 — Энергетика

Украина завершила сезон закачки на уровне 13,2 млрд м 3 , что соответствует целевому уровню на 1 ноября, и, по данным AGSI, начала сезон отбора газа из ПХГ.

В этом году запасы превышают прошлогодний уровень на 0,4 млрд м 3 (без учета ресурса нерезидентов в режиме временного хранения short-haul), но имеющихся запасов будет недостаточно для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

Основная причина — повреждение украинской добычи газа после российских обстрелов в октябре, которые могут продлиться и в последующие месяцы. Украина должна увеличивать импорт газа в последующие месяцы, но есть проблема — наличие средств для этого у «Нафтогаза».

В предыдущие дни ЕБРР и Норвегия сообщили о намерениях выделить средства для Нафтогаза на импорт газа.

На заседании Кабмина 23.10.25 было принято решение о выделении 8,4 млрд грн (€217 млн) «Нафтогазу» из резервного фонда для импорта газа, что стало первой дотацией госкомпании из бюджета за последние годы.

Сейчас ситуация с средствами для «Нафтогаза» не выглядит критической, а учитывая активные переговоры в последние недели, есть надежда, что удастся привлечь достаточно средств для импорта природного газа в течение этого отопительного сезона.

Все 9 энергоблоков АЭС, находящиеся на неоккупированных территориях, работают в энергосистеме Украины. Сегодня включен последний 9 энергоблок после планового ремонта.

Производство электроэнергии ГЭС существенно ограничено имеющимися мощностями и водным ресурсом.

В результате последних обстрелов объектов газовой инфраструктуры добывающие предприятия потеряли по разным оценкам 30−60% суточной добычи.

Снижение добычи и рост потребления (частичное включение отопления социальной сферы) привели к снижению темпов закачки в ПХГ на конец недели почти до 0 млн м 3 /сутки. Это также обусловлено плановыми ремонтными работами 20−25 октября со стороны польского оператора ГТС Gaz-System.

По данным ОГТСУ, импорт из Польши начал частично восстанавливаться досрочно — уже 23 октября 5,6 млн м 3 /сутки, 24 октября 6,0 млн м 3 /сутки, что поможет Украине в условиях временного потепления отсрочить активный отбор газа еще на 7−10 дней.

В последние дни чистый импорт газа в Украину (без транзитного short-haul) колебался в диапазоне 14−20 млн м 3 в сутки (из Венгрии, Польши, Словакии и небольшие объемы со стороны Молдовы/Румынии).

Уровень запасов природного газа в ПХГ — 13,2 млрд м 3 , из которых 8,5 млрд м 3 активного, который технологически можно поднять из хранилищ. Это на 2% больше, чем на эту дату в прошлом году.

