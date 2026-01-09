Ирак национализирует нефтяное месторождение «Западная Курна-2» из-за санкций против «Лукойла»
Правительство Ирака приняло решение о национализации деятельности на нефтяном месторождении «Западная Курна-2», одном из крупнейших в мире. Это сделано для обеспечения бесперебойной добычи и избегания перебоев, вызванных санкциями США против российского акционера «Лукойла».
Об этом сообщает Reuters.
Государственная нефтяная компания Basra Oil Company в течение 12 месяцев возьмет на себя операции на месторождении, обеспечивая зарплаты персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам.
Для этого будет использован счет, связанный с нефтяным месторождением Маджнун, а поступления от поставок сырой нефти государственным нефтяным маркетологом SOMO дополнительно усилят финансирование.
«Мы стремимся поддерживать бесперебойное производство и в течение года будем искать потенциальных покупателей доли Лукойла», — сообщил представитель Basra Oil.
«Лукойл» в ноябре объявил форс-мажор на заводе Западная Курна-2 после введения санкций вместе с «Роснефтью» в рамках политики США по конфликту в Украине.
На месторождение приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи Ирака, второго по величине производителя ОПЕК после Саудовской Аравии.
Добыча остается стабильной на уровне 465−480 тыс. баррелей в день. Операционная доля «Лукойла» (75%) на этом месторождении была ее крупнейшим иностранным активом. У компании есть время до 17 января, чтобы продать свои зарубежные активы в соответствии с сроком, установленным Министерством финансов США.
