Американский банк предложил «Лукойлу» обменять акции на глобальные активы — Reuters

Фондовый рынок
29
российский «Лукойл» склоняется к предложению американского инвестбанка Xtellus Partners по обмену ценных бумаг, принадлежащих американским инвесторам на глобальные активы российской нефтяной компании.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных с ходом переговоров.
Как отмечается, решение предусматривает обмен находящихся в руках американских инвесторов ценных бумаг Лукойла на глобальные активы российской компании. В частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, газовых проектах и ​​сети заправочных станций, общая стоимость активов оценивается в 22 млрд долларов.
Как следствие, Лукойл фактически вернет себе собственные ценные бумаги, не получая «живых денег», что потенциально делает сделку более приемлемой в глазах американского регулятора.
В настоящее время идут переговоры, и, по данным Reuters, Xtellus остается самым близким к победе в борьбе за один из самых больших подсанкционных активов российской экономики. Сообщается, что конкурентами Xtellus, в частности, являются Carlyle и Chevron.
Процесс усугубляется необходимостью согласования с Казначейством США и возможным одобрением российских властей, а также риском судебных исков в случае срыва соглашения.
Напомним, 22 октября США ввели санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения для крупнейших нефтедобытчиков были введены «в связи с отсутствием в россии серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».
По материалам:
Укрінформ
Payment systems