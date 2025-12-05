0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ослабили санкции против «Лукойла»

Фондовый рынок
38
США ослабили санкции против «Лукойла»
США ослабили санкции против «Лукойла»
Соединенные Штаты отсрочили до 29 апреля 2026 года санкции против автозаправочных станций российской нефтяной компании «Лукойл», находящихся за пределами россии.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
Как пишет Reuters, речь идет примерно о 2 тыс. АЗС в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и странах Америки.
Читайте также
В Штатах компания имеет около 200 автозаправок в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке. Кроме того, «Лукойл» является одним из ведущих игроков рынка в Молдове и Болгарии, а также управляет около 600 станциями в Турции и более 300 в Румынии.
Как пояснили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), это решение было принято для того, чтобы «смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, стремящихся совершать обычные операции».

Санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Президент Дональд Трамп в октябре ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Это стало первыми прямыми санкциями США против российских компаний во втором сроке Трампа.
После введения ограничений появился значительный интерес к покупке международных активов «Лукойла», которые оценивают примерно в $22 млрд.
В прошлом месяце Министерство финансов США разрешило компаниям до 13 декабря вести переговоры с компанией о покупке иностранных активов. Для заключения конкретных сделок потребуется отдельное одобрение.
Reuters со ссылкой на Министерство финансов США ранее писало, что санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» уже уменьшают нефтяные доходы россии. Ограничения могут повлиять и на долгосрочные объемы продаж российской нефти.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems