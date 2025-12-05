США ослабили санкции против «Лукойла»
Соединенные Штаты отсрочили до 29 апреля 2026 года санкции против автозаправочных станций российской нефтяной компании «Лукойл», находящихся за пределами россии.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
Как пишет Reuters, речь идет примерно о 2 тыс. АЗС в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и странах Америки.
В Штатах компания имеет около 200 автозаправок в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке. Кроме того, «Лукойл» является одним из ведущих игроков рынка в Молдове и Болгарии, а также управляет около 600 станциями в Турции и более 300 в Румынии.
Как пояснили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), это решение было принято для того, чтобы «смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, стремящихся совершать обычные операции».
Санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
Президент Дональд Трамп в октябре ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Это стало первыми прямыми санкциями США против российских компаний во втором сроке Трампа.
После введения ограничений появился значительный интерес к покупке международных активов «Лукойла», которые оценивают примерно в $22 млрд.
В прошлом месяце Министерство финансов США разрешило компаниям до 13 декабря вести переговоры с компанией о покупке иностранных активов. Для заключения конкретных сделок потребуется отдельное одобрение.
Reuters со ссылкой на Министерство финансов США ранее писало, что санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» уже уменьшают нефтяные доходы россии. Ограничения могут повлиять и на долгосрочные объемы продаж российской нефти.
