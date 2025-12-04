Утечка раскрыла цвета и характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra 04.12.2025, 01:42 — Фондовый рынок

Свежая утечка от блогера @i Bing Universe раскрыла возможные цвета будущего Samsung Galaxy S26 Ultra: пользователям предложат черный, белый, серебристый и фиолетовый варианты, причем фиолетовый станет фирменным цветом линейки. Инсайдеры также поделились другими деталями о новинках.

Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор емкостью 5200 мА·ч и быструю зарядку мощностью 60 Вт, а сам смартфон станет легче предыдущих моделей. Внешний облик устройств уже появился на рендерах: все три модели серии S26 будут оснащены встроенными магнитами. Размеры новинок распределились следующим образом: базовый S26 — 6,3 дюйма, 149,4×71,5×6,9 мм; S26+ - 6,7 дюйма, 158,4×75,8×7,3 мм; S26 Ultra — 6,9 дюйма, 163,6×78,1×7,9 мм.

Что касается начинки, стандартные S26 и S26+ будут комплектоваться как чипами Exynos, так и Snapdragon, в зависимости от региона. Топовый S26 Ultra получит только Snapdragon 8 пятого поколения в версии Extreme, а для Южной Кореи, Китая и ряда других стран Samsung выберет процессоры Exynos 2600.

Таким образом, серия Galaxy S26 обещает обновленный дизайн, новые цвета, увеличенную батарею, мощные процессоры и облегченный корпус. Официальная информация появится ближе к анонсу, но уже сейчас ясно, что Samsung готовит серьезное обновление флагманской линейки.

