0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Утечка раскрыла цвета и характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Фондовый рынок
9
Свежая утечка от блогера @i Bing Universe раскрыла возможные цвета будущего Samsung Galaxy S26 Ultra: пользователям предложат черный, белый, серебристый и фиолетовый варианты, причем фиолетовый станет фирменным цветом линейки. Инсайдеры также поделились другими деталями о новинках.
Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор емкостью 5200 мА·ч и быструю зарядку мощностью 60 Вт, а сам смартфон станет легче предыдущих моделей. Внешний облик устройств уже появился на рендерах: все три модели серии S26 будут оснащены встроенными магнитами. Размеры новинок распределились следующим образом: базовый S26 — 6,3 дюйма, 149,4×71,5×6,9 мм; S26+ - 6,7 дюйма, 158,4×75,8×7,3 мм; S26 Ultra — 6,9 дюйма, 163,6×78,1×7,9 мм.
Что касается начинки, стандартные S26 и S26+ будут комплектоваться как чипами Exynos, так и Snapdragon, в зависимости от региона. Топовый S26 Ultra получит только Snapdragon 8 пятого поколения в версии Extreme, а для Южной Кореи, Китая и ряда других стран Samsung выберет процессоры Exynos 2600.
Таким образом, серия Galaxy S26 обещает обновленный дизайн, новые цвета, увеличенную батарею, мощные процессоры и облегченный корпус. Официальная информация появится ближе к анонсу, но уже сейчас ясно, что Samsung готовит серьезное обновление флагманской линейки.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems