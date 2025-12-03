0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билеты по программе «3000 км по Украине» — до 10% общего объема мест

Фондовый рынок
22
Билеты по программе «3000 км по Украине» — до 10% общего объема мест
Билеты по программе «3000 км по Украине» — до 10% общего объема мест
Билеты, участвующие в программе «3000 км по Украине», составят до 10% общего объема мест в низкий период.
Об этом на брифинге сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, передает корреспондент Укринформа.
«Мы ориентируемся на 200−250 тыс. бесплатных билетов в месяц. Это не абстрактная цифра, а статистика соответствующих периодов — именно такое количество мест в наших базовых поездах в низкий сезон не продается. Именно их мы добавляем в программу. В общей сложности это до 10% общего объема мест. Соответственно, в пиковые месяцы, когда сложно вообще взять билеты, все будет исключительно за деньги», — пояснил Перцовский.
Он добавил, что идея программы состоит в том, чтобы люди, для которых поездка не имеет обязательной привязки к конкретной дате, могли переориентироваться на те временные промежутки, когда пассажирские перевозки недогружены. По словам главы УЗ, согласно их опросу, около 40% пассажиров готовы менять время поездки. И возможность совершить ее послужит таким стимулом.
Перцовский разъяснил, как именно будет произведено распределение билетов между рейсами.
«На те же рейсы будут доступны билеты и за деньги. К примеру, исторически в этот день данный рейс заполняется на 80%, соответственно эта дельта, которая была не заполнена, эквивалентно количеству мест уйдет в „километры“, остальное будет доступно за деньги. Конечно, мы ожидаем, что первыми будут раскупать бесплатные места. Мы будем мониторить: вдруг эти места не будут выбираться, будем перебрасывать их в общий объем», — отметил председатель правления УЗ.
Относительно вероятных потерь компании от введения бесплатных поездок Перцовский подчеркнул, что в ближайшее время Министерство развития общин и территорий по поручению правительства должно наработать изменения в правилах перевозки, изменения в тарифных приказах, которые введут для премиум-сегмента динамичное ценообразование.
«Динамичное ценообразование — это разница в цене в зависимости от того, когда именно берется билет, насколько популярен маршрут и ряд еще факторов. Эти компенсаторы, то есть сумма дополнительных доходов, должны максимально перекрыть возможные потери. Примерно эти изменения заработают с середины января. Мы их обязательно подробно представим, как только они будут готовы», — добавил Перцовский.
На уточнение, о какой общей сумме планируемых компенсаций потерь идет речь, глава УЗ ответил, что это «сотни миллионов гривен».
Напомним, в приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарты, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах.
Чтобы оформить билет в километрах, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems