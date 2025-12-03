Билеты по программе «3000 км по Украине» — до 10% общего объема мест Сегодня 15:23 — Фондовый рынок

Билеты, участвующие в программе «3000 км по Украине», составят до 10% общего объема мест в низкий период.

Об этом на брифинге сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, передает корреспондент Укринформа.

«Мы ориентируемся на 200−250 тыс. бесплатных билетов в месяц. Это не абстрактная цифра, а статистика соответствующих периодов — именно такое количество мест в наших базовых поездах в низкий сезон не продается. Именно их мы добавляем в программу. В общей сложности это до 10% общего объема мест. Соответственно, в пиковые месяцы, когда сложно вообще взять билеты, все будет исключительно за деньги», — пояснил Перцовский.

Он добавил, что идея программы состоит в том, чтобы люди, для которых поездка не имеет обязательной привязки к конкретной дате, могли переориентироваться на те временные промежутки, когда пассажирские перевозки недогружены. По словам главы УЗ, согласно их опросу, около 40% пассажиров готовы менять время поездки. И возможность совершить ее послужит таким стимулом.

Перцовский разъяснил, как именно будет произведено распределение билетов между рейсами.

«На те же рейсы будут доступны билеты и за деньги. К примеру, исторически в этот день данный рейс заполняется на 80%, соответственно эта дельта, которая была не заполнена, эквивалентно количеству мест уйдет в „километры“, остальное будет доступно за деньги. Конечно, мы ожидаем, что первыми будут раскупать бесплатные места. Мы будем мониторить: вдруг эти места не будут выбираться, будем перебрасывать их в общий объем», — отметил председатель правления УЗ

Относительно вероятных потерь компании от введения бесплатных поездок Перцовский подчеркнул, что в ближайшее время Министерство развития общин и территорий по поручению правительства должно наработать изменения в правилах перевозки, изменения в тарифных приказах, которые введут для премиум-сегмента динамичное ценообразование.

«Динамичное ценообразование — это разница в цене в зависимости от того, когда именно берется билет, насколько популярен маршрут и ряд еще факторов. Эти компенсаторы, то есть сумма дополнительных доходов, должны максимально перекрыть возможные потери. Примерно эти изменения заработают с середины января. Мы их обязательно подробно представим, как только они будут готовы», — добавил Перцовский.

На уточнение, о какой общей сумме планируемых компенсаций потерь идет речь, глава УЗ ответил, что это «сотни миллионов гривен».

Напомним, в приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарты, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах.

Чтобы оформить билет в километрах, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис.

