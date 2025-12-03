Gulliver в Киеве будет поэтапно возобновлять работу с 12 декабря
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка приняла решение о поэтапном открытии ТОК Gulliver. Это решение приняли по результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, повлекших за собой чрезвычайную ситуацию.
После проведения ремонтно-восстановительных работ и тестирования оборудования профильными подрядчиками комиссия разрешила открыть для безопасной эксплуатации отдельные части комплекса. Речь идет о двух этажах торгово-развлекательной части.
12 декабря 2025 года посетителям вновь откроют доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей. Эта дата была согласована во время предварительных переговоров с арендаторами в соответствии с их готовностью возобновить работу.
Сроки открытия других этажей и офисной части будут определяться после устранения причин чрезвычайной ситуации. Речь идет о последствиях преднамеренной порчи и небрежного отношения к инженерным системам со стороны предыдущего владельца.
Что известно о ситуации вокруг ТОК Gulliver
26 июля было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver за консорциумом Ощадбанка и Укрэксимбанка. Доля Ощадбанка составляет 80%, доля Укрэксимбанка составляет 20%. Комплекс служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедуру взыскания начали из-за невыполнения должником, ООО «Три О», условий кредитного договора.
30 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка признала ситуацию в комплексе опасной для жизни людей и эксплуатации здания. Это произошло, в частности, из-за отказа работников ООО «Три О» передать в управление критически важные инженерные коммуникации.
При обследовании систем жизнеобеспечения зафиксировали факты умышленного изъятия, порчи и незаконного вывоза оборудования, необходимого для работы комплекса. Консорциум государственных банков планирует инициировать привлечение виновных к гражданской и уголовной ответственности.
Все арендаторы ТОК Gulliver освобождены от арендных платежей на весь период временной приостановки работы комплекса.
