ТРЦ Gulliver в Киеве приостановил свою работу — причины

Торговый центр Gulliver возле Дворца спорта в Киеве приостановил свою работу на неопределенный срок из-за корпоративного конфликта.

Об этом говорится в прессрелизе «Ощадбанка».

В сообщении говорится, что «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» (соответственно владеющие 80% и 20% Gulliver) приняли решение временно закрыть торговый центр из соображений безопасности. Комплекс закрыт с 22.00 30 октября 2025 года.

«С момента обретения банками права собственности представители бывшего владельца (ООО «ТРИ О») всеми способами саботируют передачу банкам эффективного управления комплексом.

В частности, заблокирован доступ к помещениям комплекса, в которых находятся инженерные коммуникации, заблокирована передача основных систем его функционирования, не передана техническая документация, заблокирован доступ специалистов банков к критически важным помещениям", — говорится в сообщении.

В «Ощадбанке» также добавили, что ООО «ТРИ О» в период отключений электроэнергии максимально перегружает энергоемкие системы комплекса, что приводит к отключению энергопитания комплекса.

«Таким образом бывший владелец длительное время совершает вредоносные действия, которые несут существенные риски безопасного функционирования комплекса, создают угрозы посетителям и представителям арендаторов, разрушают бизнес-процессы, а также наносят ущерб государственным банкам», — добавили в «Ощадбанке».

Эти действия стали причиной приостановки работы торгового центра.

26 июля этого года принято решение о государственной регистрации за консорциумом Ощадбанка (80%) и Укрэксимбанка (20%) права собственности на торгово-офисный комплекс (ТОК) Gulliver.

17 октября 2025 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест ТОК Gulliver, который был наложен в рамках уголовного дела против должностных лиц ООО «ТриО» за уклонение от уплаты налогов. Также АРМА отменило конкурс на управление зданием в связи с тем, что госбанки получили на него право собственности.

