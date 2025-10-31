0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТРЦ Gulliver в Киеве приостановил свою работу — причины

Фондовый рынок
69
ТРЦ Gulliver в Киеве приостановил свою работу — причины
ТРЦ Gulliver в Киеве приостановил свою работу — причины
Торговый центр Gulliver возле Дворца спорта в Киеве приостановил свою работу на неопределенный срок из-за корпоративного конфликта.
Об этом говорится в прессрелизе «Ощадбанка».
В сообщении говорится, что «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» (соответственно владеющие 80% и 20% Gulliver) приняли решение временно закрыть торговый центр из соображений безопасности. Комплекс закрыт с 22.00 30 октября 2025 года.
«С момента обретения банками права собственности представители бывшего владельца (ООО «ТРИ О») всеми способами саботируют передачу банкам эффективного управления комплексом.
В частности, заблокирован доступ к помещениям комплекса, в которых находятся инженерные коммуникации, заблокирована передача основных систем его функционирования, не передана техническая документация, заблокирован доступ специалистов банков к критически важным помещениям", — говорится в сообщении.
В «Ощадбанке» также добавили, что ООО «ТРИ О» в период отключений электроэнергии максимально перегружает энергоемкие системы комплекса, что приводит к отключению энергопитания комплекса.
«Таким образом бывший владелец длительное время совершает вредоносные действия, которые несут существенные риски безопасного функционирования комплекса, создают угрозы посетителям и представителям арендаторов, разрушают бизнес-процессы, а также наносят ущерб государственным банкам», — добавили в «Ощадбанке».
Эти действия стали причиной приостановки работы торгового центра.
26 июля этого года принято решение о государственной регистрации за консорциумом Ощадбанка (80%) и Укрэксимбанка (20%) права собственности на торгово-офисный комплекс (ТОК) Gulliver.
17 октября 2025 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест ТОК Gulliver, который был наложен в рамках уголовного дела против должностных лиц ООО «ТриО» за уклонение от уплаты налогов. Также АРМА отменило конкурс на управление зданием в связи с тем, что госбанки получили на него право собственности.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems