НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка до 2027 года

Фондовый рынок
25
НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка до 2027 года
НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка до 2027 года
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила три стратегические цели развития финансового рынка Украины до апреля 2027 года.
В Комиссии прошло уже второе мероприятие по внедрению методологии OKR (Objectives and Key Results) в процессы стратегического планирования и ежедневной операционной деятельности.

Развитие рынка капитала

Первой целью является создание современной системы привлечения инвестиций, которая обеспечит предприятиям доступ к долгосрочному капиталу. Планируется усовершенствование существующих и внедрение новых финансовых инструментов, развитие корпоративных облигаций, а также развитие рыночной инфраструктуры. В фокусе повышение прозрачности, эффективности и доверия между участниками рынка.

Привлечение инвестиций для восстановления экономики

Вторая стратегическая цель направлена ​​на активизацию притока частного и структурного капитала в экономику Украины.
Речь идет о создании благоприятных условий для инвесторов, развитии государственно-частного партнерства и повышении инвестиционной привлекательности Украины для международных партнеров. Основная цель — поддержать восстановление предприятий, инфраструктурных и восстановительных проектов.

Ужесточение институциональной способности Комиссии

Третья цель — повышение эффективности самой НКЦБФР. Речь идет о внедрении риск-ориентированного надзора, гармонизации регулирования с международными стандартами IOSCO и ЕС, развитии цифровых инструментов аналитики и контроля.
Также запланировано усовершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности работы Комиссии и развитие коммуникации с участниками рынка.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».
