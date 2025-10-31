НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка до 2027 года
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила три стратегические цели развития финансового рынка Украины до апреля 2027 года.
В Комиссии прошло уже второе мероприятие по внедрению методологии OKR (Objectives and Key Results) в процессы стратегического планирования и ежедневной операционной деятельности.
Развитие рынка капитала
Первой целью является создание современной системы привлечения инвестиций, которая обеспечит предприятиям доступ к долгосрочному капиталу. Планируется усовершенствование существующих и внедрение новых финансовых инструментов, развитие корпоративных облигаций, а также развитие рыночной инфраструктуры. В фокусе повышение прозрачности, эффективности и доверия между участниками рынка.
Привлечение инвестиций для восстановления экономики
Вторая стратегическая цель направлена на активизацию притока частного и структурного капитала в экономику Украины.
Речь идет о создании благоприятных условий для инвесторов, развитии государственно-частного партнерства и повышении инвестиционной привлекательности Украины для международных партнеров. Основная цель — поддержать восстановление предприятий, инфраструктурных и восстановительных проектов.
Ужесточение институциональной способности Комиссии
Третья цель — повышение эффективности самой НКЦБФР. Речь идет о внедрении риск-ориентированного надзора, гармонизации регулирования с международными стандартами IOSCO и ЕС, развитии цифровых инструментов аналитики и контроля.
Также запланировано усовершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности работы Комиссии и развитие коммуникации с участниками рынка.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».
