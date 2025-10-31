0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen понес убытки в 1,3 млрд евро из-за пошлин США и проблем с электромобилями Porsche

Фондовый рынок
19
Volkswagen понес убытки в 1,3 млрд евро из-за пошлин США и проблем с электромобилями Porsche
Volkswagen понес убытки в 1,3 млрд евро из-за пошлин США и проблем с электромобилями Porsche
Немецкий автогигант Volkswagen сообщил об операционном убытке в размере 1,3 млрд евро за ІІІ квартал 2025 года, что стало следствием высоких затрат из-за американских пошлин и стратегического пересмотра электромобильного направления в дочерней компании Porsche.
Об этом сообщает Reuters.

Расходы и списание активов

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года группа получила прибыль в 2,8 млрд евро, хотя нынешние результаты оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших потерь в размере 1,7 млрд евро, согласно опросу Visible Alpha.
В целом пошлины, расходы и списание активов из-за обновления модельного ряда Porsche привели к финансовым потерям концерна в размере до 7,5 млрд евро. Кроме того, переход на электромобили продолжает снижать маржинальность бизнеса.

Адаптация к новым условиям

Volkswagen адаптирует производственные и финансовые процессы к новым импортным тарифам в США, которые, по оценкам компании, могут обойтись ей в 2025 году почти в 5 млрд евро.
Финансовый директор Арно Антлиц отметил, что компания сосредоточится на оптимизации масштабов производства и более эффективном использовании внутригрупповых синергий для повышения устойчивости к внешним вызовам.
Volkswagen сохранил прогноз на текущий год, ожидая операционную рентабельность на уровне 2−3% и доходы, близкие к прошлогодним показателям.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems