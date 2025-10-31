Volkswagen понес убытки в 1,3 млрд евро из-за пошлин США и проблем с электромобилями Porsche 31.10.2025, 00:41 — Фондовый рынок

Volkswagen понес убытки в 1,3 млрд евро из-за пошлин США и проблем с электромобилями Porsche

Немецкий автогигант Volkswagen сообщил об операционном убытке в размере 1,3 млрд евро за ІІІ квартал 2025 года, что стало следствием высоких затрат из-за американских пошлин и стратегического пересмотра электромобильного направления в дочерней компании Porsche.

Об этом сообщает Reuters.

Расходы и списание активов

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года группа получила прибыль в 2,8 млрд евро, хотя нынешние результаты оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших потерь в размере 1,7 млрд евро, согласно опросу Visible Alpha.

В целом пошлины, расходы и списание активов из-за обновления модельного ряда Porsche привели к финансовым потерям концерна в размере до 7,5 млрд евро. Кроме того, переход на электромобили продолжает снижать маржинальность бизнеса.

Адаптация к новым условиям

Volkswagen адаптирует производственные и финансовые процессы к новым импортным тарифам в США, которые, по оценкам компании, могут обойтись ей в 2025 году почти в 5 млрд евро.

Финансовый директор Арно Антлиц отметил, что компания сосредоточится на оптимизации масштабов производства и более эффективном использовании внутригрупповых синергий для повышения устойчивости к внешним вызовам.

Volkswagen сохранил прогноз на текущий год, ожидая операционную рентабельность на уровне 2−3% и доходы, близкие к прошлогодним показателям.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.