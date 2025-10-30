Apple и Microsoft достигли стоимости $4 трлн Сегодня 04:02 — Фондовый рынок

Акции Apple и Microsoft выросли во вторник, 28 октября, а их рыночная капитализация впервые достигла более $4 трлн.

Об этом пишет CNBC.

Впереди остается Nvidia, рыночная капитализация которой составляет более $4,6 трлн. Акции Microsoft выросли на 2% на фоне новостей о достижении соглашения с OpenAI по приобретению 27% акций компании.

Стоимость Apple, впервые достигшая $4 трлн, совпала со стремительным ростом акций компании на фоне неплохих продаж iPhone 17, которые продаются лучше смартфонов предыдущего поколения. За последние 3 месяца стоимость акций Apple выросла на 25%. В четверг, 30 октября, компания должна представить отчет о прибылях за четвертый финансовый квартал.

«Акции Apple готовятся к публикации предварительного отчета о прибылях с большим позитивом, в отличие от прошлого года. Объявление об увеличении темпов внутренних инвестиций в сочетании с быстрым переносом производства продукции для рынка США за пределы Китая (Индия, Вьетнам) улучшило позиции Apple в тарифной сфере», — отмечает аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи.

Аналитик рекомендовал покупать акции Apple, повысив целевую цену до $290 за штуку. Компании удалось избежать худших последствий из-за пошлин президента Дональда Трампа. Apple перенесла большую часть своей цепочки поставок из США в Индию и Вьетнам, сохраняя при этом дружеские отношения с администрацией по вопросам производства в США.

