Apple готовит апгрейд «оперативки» для iPhone 18
iPhone 18 может получить на 50% больше оперативной памяти, чем предыдущая модель.
Об этом сообщает корейское издание The Bell.
Сейчас во флагманских iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max установлено 12 ГБ оперативной памяти. Ее увеличили из-за растущих требований искусственного интеллекта, работающего прямо на устройстве. Только обычный iPhone 17 все еще имеет 8 ГБ.
По данным источника, Apple хочет выровнять характеристики для всей линейки iPhone 18. Компания якобы уже обратилась к Samsung с просьбой увеличить поставки LPDDR5X-памяти. Эти модули доступны только в вариантах 12 ГБ и 16 ГБ, поэтому возврат к 8 ГБ в новых моделях выглядит маловероятным. Также Apple ведет переговоры с SK Hynix и Micron по дополнительным поставкам.
Ожидается, что iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone представят осенью 2026 года. А модели iPhone 18 и iPhone 18e должны выйти в первой половине 2027 года.
