Шведская Saab построит в Украине завод по сборке самолетов Gripen Сегодня 22:26 — Технологии&Авто

Шведская Saab построит в Украине завод по сборке самолетов Gripen

Шведская оборонная компания Saab планирует открыть в Украине завод, где будет производиться окончательная сборка компонентов истребителей JAS 39 Gripen E.

Об этом пишет Financial Times.

Проект реализуют в рамках подписанного между Украиной и Швецией соглашения о закупке истребителей Gripen.

По словам руководителя Saab Микаэля Йоханссона, контракт предусматривает поставку Украине 100−150 боевых самолетов. Это, по его оценке, фактически «удвоит потребности Saab в производстве самолетов Gripen».

Читайте также Saab представила дешевую ракету против роя дронов

Йоханссон отметил, что даже с учетом уже имеющегося производства 20−30 истребителей в год в Бразилии, компании придется увеличить производственные мощности не только в Бразилии, но и в ряде других стран.

Saab уже имеет опыт международных поставок: ранее компания продала 60 новейших истребителей Gripen Швеции, 36 Бразилии и 4 Таиланду. Соглашение с Украиной, по мнению руководства Saab, станет важным шагом в развитии компании и расширении ее производственного присутствия.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.