Шведская Saab построит в Украине завод по сборке самолетов Gripen
Шведская оборонная компания Saab планирует открыть в Украине завод, где будет производиться окончательная сборка компонентов истребителей JAS 39 Gripen E.
Об этом пишет Financial Times.
Проект реализуют в рамках подписанного между Украиной и Швецией соглашения о закупке истребителей Gripen.
По словам руководителя Saab Микаэля Йоханссона, контракт предусматривает поставку Украине 100−150 боевых самолетов. Это, по его оценке, фактически «удвоит потребности Saab в производстве самолетов Gripen».
Йоханссон отметил, что даже с учетом уже имеющегося производства 20−30 истребителей в год в Бразилии, компании придется увеличить производственные мощности не только в Бразилии, но и в ряде других стран.
Saab уже имеет опыт международных поставок: ранее компания продала 60 новейших истребителей Gripen Швеции, 36 Бразилии и 4 Таиланду. Соглашение с Украиной, по мнению руководства Saab, станет важным шагом в развитии компании и расширении ее производственного присутствия.
