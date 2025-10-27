На каких автомобилях появилось ГБО в сентябре
Рейтинги марок и моделей, которые чаще всего переоборудовали в сентябре 2025 для работы на двух видах горючего, включая сжиженную смесь пропан-бутана, демонстрируют прагматизм и ориентацию на внедорожники и семейные авто.
В топе марок — целый «легион» проверенных брендов: Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Ford.
В основном это машины с «атмосферными» двигателями старых конструкций, которые идеально подходят для газовой установки и пользуются высокой популярностью на вторичном рынке. Особенно выделяются американские автомобили, такие как Jeep и Ford, что свидетельствует об активной конверсии импортированных из США машин, которые часто имеют двигатели немалого объема, где экономия от ГБО является максимальной.
Модельный рейтинг четко отражает основную цель установки ГБО: экономический «тюнинг» автомобилей, импортированных из США. Чаще всего переоборудуются большие кроссоверы и семейные автомобили, прибывающие из Северной Америки с объемными атмосферными двигателями.
Этот сегмент представлен целым списком: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и Dodge Journey. Для их эксплуатации в Украине ГБО является почти единственным способом сбалансировать высокий расход топлива с приемлемым бюджетом.
