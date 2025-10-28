Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов Сегодня 03:27 — Технологии&Авто

Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов

В мире мобильной фотографии назревает новое противостояние. После многолетнего доминирования Samsung на рынке 200-мегапиксельных сенсоров компания Sony готовится представить свой первый флагманский модуль сверхвысокого разрешения — Sony LYT-910. По предварительным данным, он получит большой размер матрицы 1/1.11 дюйма и передовые технологии съемки, обещающие изменить стандарты мобильной фотографии.

Об этом пишет Notebookcheck.

Sony LYT-910: прорыв в сегменте 200 Мп

Инсайдер с ником @fenibook обнародовал технические характеристики нового сенсора Sony LYT-910, и они действительно выглядят впечатляюще. Это будет первый 200-мегапиксельный сенсор Sony для смартфонов, по размеру (1/1.11″) почти приближающийся к оптическому формату 1 дюйм, который используется в топовых 50-Мп камерах.

Хотя новинка несколько уступает «полнодюймовому» решению, она обеспечивает вчетверо большее разрешение при сохранении высокого качества изображения. Для сравнения, сенсор Samsung Galaxy S25 Ultra имеет меньшую матрицу — 1/1.3″, поэтому Sony получает преимущество в сборе света и передаче деталей.

The new king of 200MP sensor is here, Sony LYT-910, Sony's first 200 million pixel sensor, 1/1.11 inch, 0.7um pixel size, supports two levels of Remosaic, QBC to 50MP, QQBC to 200MP.

Guess who will be the first to launch? vivo X300 Ultra? OPPO Find X9 Ultra? or Xiaomi 17 Ultra? pic.twitter.com/R0HHYwVU7Q — fenibook (@feni_book) October 24, 2025

Технологии пикселей и улучшенный динамический диапазон

Каждый пиксель Sony LYT-910 будет иметь размер 0,7 мкм, а система пиксельного бининга позволит объединять данные для съемки с разрешением 50 Мп или 200 Мп, в зависимости от условий освещения.

Ожидается, что сенсор обеспечит динамический диапазон более 100 дБ, что гарантирует улучшенную работу HDR-режима с подробными светлыми и темными участками даже в сложных сценах.

Еще одним преимуществом станет встроенный 2х и 4х инсенсорный зум без потери качества, что позволит получать четкие кадры без цифровых артефактов.

