Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов

Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов
Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов
В мире мобильной фотографии назревает новое противостояние. После многолетнего доминирования Samsung на рынке 200-мегапиксельных сенсоров компания Sony готовится представить свой первый флагманский модуль сверхвысокого разрешения — Sony LYT-910. По предварительным данным, он получит большой размер матрицы 1/1.11 дюйма и передовые технологии съемки, обещающие изменить стандарты мобильной фотографии.
Об этом пишет Notebookcheck.

Sony LYT-910: прорыв в сегменте 200 Мп

Инсайдер с ником @fenibook обнародовал технические характеристики нового сенсора Sony LYT-910, и они действительно выглядят впечатляюще. Это будет первый 200-мегапиксельный сенсор Sony для смартфонов, по размеру (1/1.11″) почти приближающийся к оптическому формату 1 дюйм, который используется в топовых 50-Мп камерах.
Хотя новинка несколько уступает «полнодюймовому» решению, она обеспечивает вчетверо большее разрешение при сохранении высокого качества изображения. Для сравнения, сенсор Samsung Galaxy S25 Ultra имеет меньшую матрицу — 1/1.3″, поэтому Sony получает преимущество в сборе света и передаче деталей.

Технологии пикселей и улучшенный динамический диапазон

Каждый пиксель Sony LYT-910 будет иметь размер 0,7 мкм, а система пиксельного бининга позволит объединять данные для съемки с разрешением 50 Мп или 200 Мп, в зависимости от условий освещения.
Ожидается, что сенсор обеспечит динамический диапазон более 100 дБ, что гарантирует улучшенную работу HDR-режима с подробными светлыми и темными участками даже в сложных сценах.
Еще одним преимуществом станет встроенный 2х и 4х инсенсорный зум без потери качества, что позволит получать четкие кадры без цифровых артефактов.
По материалам:
double.news
