Citroen представила новый концепт-кар ELO (фото) Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Citroen представила новый концепт-кар ELO (фото)

Citroën представил новый концепт-кар ELO — компактный электрический минивэн, который предлагает совершенно новое видение городской и активной мобильности.

Созданный как «лаборатория идей», он развивает философию концепта Citroën Oli 2022 года и демонстрирует будущий подход бренда к пространству, практичности, материалам и повседневной функциональности.

Длина ELO — 4,10 м. Машина предлагает интерьер, которые по простору и гибкости превосходит большинство традиционных минивэнов. ELO вмещает до шести человек, легко трансформируется в спальное место, мобильный офис или зону отдыха, а также имеет множество решений, происходящих из мира спорта и outdoor-активностей.

Мобильный дом на колесах

Citroën позиционирует ELO как автомобиль, который полностью меняет представление об использовании пространства. Водительское сиденье расположено по центру, как у культовых McLaren F1 и Gordon Murray T.50, что обеспечивает панорамный обзор через 180-градусное лобовое стекло и освобождает максимум внутреннего пространства. Сидения возвращаются на 360°, а задние три кресла снимаются и могут использоваться как стулья на природе.

Уникальный и подход к информационным дисплеям. Вместо традиционной приборной панели ELO использует систему проекции на прозрачный экран под лобовым стеклом, создавая эффект «плавающей» графики без использования дорогих HUD-технологий. Руль с одной спицей — отсылка к классическим моделям Citroën — создан с помощью 3D-печати и оснащен интуитивными джойстиками.

Три сценария — Rest, Play, Work

Отдых: салон превращается в спальню для двоих. Два надувных матраса, созданных вместе с Decathlon на основе материала Dropstitch, хранятся в багажнике и надуваются встроенным компрессором. Стеклянная крыша и жираф-секция позволяют любоваться небом, а задние фонари работают как ночные лампы. Есть место и для переносного проектора с выдвижным экраном — ELO буквально становится домашним кинотеатром.

Игра: авто создано как база для активного отдыха. Внешние крепления, тенты на дверь, плоские поверхности крыльев для удобной расстановки посуды, система V2L для питания электрогриля или динамиков, съемные сиденья для пикников, компрессор для SUP-досок или велосипедов — все это воплощено вместе с Decathlon.

Работа: ELO легко превращается в мобильный офис. Центральное сиденье становится офисным креслом, на специальный держатель устанавливается ноутбук, а проекционная панель транслирует видеоконференции. Хранение мелочей реализовано в выдвижных нишах и текстильных карманах в стиле спортивного снаряжения.

Экологические материалы и умные шины

При создании концепта Citroën ставил целью максимально уменьшить количество деталей, вес и экологическое воздействие. Интерьер сделан из переработанного фетра, излишков материалов от концепта Oli, водостойкой обивки и полипропиленовых элементов с долей вторсырья. Полы, бамперы и арки также выполнены из легких и ударопрочных материалов.

Goodyear разработала для ELO специальные «умные» шины Eagle Xplore с технологией SightLine, отслеживающей давление и износ в режиме реального времени. LED-подсветка на дисконе показывает состояние колеса, а сама шина подходит как для города, так и для легкого бездорожья. Оранжевая боковина соответствует цвету кузова ELO.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.