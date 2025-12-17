0 800 307 555
Оператор платежной системы PayPal решил создать собственный банк

Технологии&Авто
Американский оператор платежной системы PayPal Holdings Inc. подал заявку на создание банка.
Заявка направлена ​​на рассмотрение Департаментом финансовых институтов штата Юта и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC).
В компании рассчитывают, что PayPal Bank сможет предоставлять кредитные решения малому бизнесу в США, а также предлагать сберегательные счета с процентным доходом для потребителей.
«С 2013 года компания обеспечила доступ к финансированию на сумму более $30 млрд в форме кредитов и оборотного капитала бизнесам по всему миру, — говорится в пресс-релизе. — Создание PayPal Bank позволит нам предлагать кредитные решения бизнесу более эффективно».
PayPal Bank также планирует участвовать в карточном бизнесе в США.
Главой банка станет Мара Макнилл, имеющая 25-летний опыт работы в сфере финансовых услуг. До прихода в PayPal она являлась президентом и главным исполнительным директором Toyota Financial Savings Bank.
По материалам:
НВ
