Kindle получил AI-помощника, который объясняет сюжет книжки без спойлеров Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

Kindle получил AI-помощника, который объясняет сюжет книжки без спойлеров

Amazon запустила новую AI-функцию для Kindle, призванную упростить чтение художественных книжек и нонфикшна.

Инструмент под названием Ask this Book помогает читателям быстро вспомнить персонажей, события или детали сюжета, не выходя из книги и не рискуя наткнуться на спойлеры. В настоящее время функция стала доступна для пользователей в США в приложении Kindle для iOS.

Что такое Ask this Book и как она работает

Как сообщает Engadget, Ask this Book — это встроенный AI-ассистент, который анализирует текст конкретной книги и дает ответы исключительно в пределах уже прочитанного пользователем.

По словам Amazon, инструмент никогда не раскрывает событий, происходящих после текущей позиции чтения, что должно обезопасить от спойлеров.

Читайте также После многих лет разработки Amazon представляет свой первый цветной Kindle

Чтобы использовать Ask this Book, достаточно выделить отрывок в приобретенной книге и задать вопросы по сюжету, персонажам или контексту, при необходимости уточняя детали дополнительными запросами.

AI-ассистент предоставляет быстрые, контекстные ответы без спойлеров, не заставляя читателя покидать страницу или искать информацию вне Kindle.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.