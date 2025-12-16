0 800 307 555
Kindle получил AI-помощника, который объясняет сюжет книжки без спойлеров

Технологии&Авто
Amazon запустила новую AI-функцию для Kindle, призванную упростить чтение художественных книжек и нонфикшна.
Инструмент под названием Ask this Book помогает читателям быстро вспомнить персонажей, события или детали сюжета, не выходя из книги и не рискуя наткнуться на спойлеры. В настоящее время функция стала доступна для пользователей в США в приложении Kindle для iOS.

Что такое Ask this Book и как она работает

Как сообщает Engadget, Ask this Book — это встроенный AI-ассистент, который анализирует текст конкретной книги и дает ответы исключительно в пределах уже прочитанного пользователем.
По словам Amazon, инструмент никогда не раскрывает событий, происходящих после текущей позиции чтения, что должно обезопасить от спойлеров.
Чтобы использовать Ask this Book, достаточно выделить отрывок в приобретенной книге и задать вопросы по сюжету, персонажам или контексту, при необходимости уточняя детали дополнительными запросами.
AI-ассистент предоставляет быстрые, контекстные ответы без спойлеров, не заставляя читателя покидать страницу или искать информацию вне Kindle.
