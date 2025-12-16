Беспроводная зарядка смартфона: как пользоваться и не «убить» батарею Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Беспроводная зарядка смартфона: как пользоваться и не «убить» батарею

Беспроводная зарядка давно стала одним из самых приятных мелких удобств: положили телефон на платформу и гаджет заряжается без кабелей и лишних движений. Однако часто оказывается, что заряжающийся смартфон медленнее, чем от проволоки, а иногда еще и ощутимо нагревается.

Об этом пишет Engadget

Как работает беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка базируется на электромагнитной индукции. Внутри зарядной платформы есть катушка, через которую проходит ток и создает электромагнитное поле. Другая катушка в смартфоне «улавливает» эту энергию и превращает ее в электричество для зарядки аккумулятора.

Эффективность процесса зависит от того, как точно совмещены эти две катушки, какую мощность способна выдать зарядка и как отлично телефон отводит тепло во время зарядки.

Каждый смартфон имеет свое ограничение на мощность беспроводного приемника. К примеру, iPhone начиная с 12-й серии поддерживает до 15 Вт через MagSafe, а флагманские модели Samsung серии Galaxy S25 могут заряжаться с подобной скоростью через Qi2.

Читайте также Названы лучшие «народные» модели iPhone

Если использовать зарядное устройство с меньшей мощностью, телефон просто не разгонится до максимума. Так, в случае 10-ваттной зарядки iPhone 17 не сможет получить больше, чем эти 10 Вт, даже если теоретически поддерживает большую скорость.

На скорость оказывает влияние и программная часть. В некоторых Android-смартфонах есть отдельная опция «Быстрая беспроводная зарядка», которую нужно включить в настройках. Кроме того, система может автоматически снижать мощность, если устройство перегревается.

Как настроить беспроводную зарядку для максимальной эффективности

Даже с правильно подобранным оборудованием расположение смартфона и условия зарядки сильно влияют на результат. Беспроводная зарядка работает лучше, когда катушки в телефоне и платформе идеально совмещены. Если устройство лежит со смещением, снижается эффективность передачи энергии и появляется излишний нагрев.

Чехлы и аксессуары тоже могут мешать. Толстые защитные кейсы, кошельки-чехлы или элементы с металлом ослабляют поле или вообще блокируют заряд. Даже магниты, не рассчитанные на Qi2, могут сбить выравнивание. Лучший вариант — тонкий чехол, совместимый с беспроводной зарядкой, или полное отсутствие защиты при зарядке.

Читайте также Вредит ли смартфону зарядка несколько раз в день

Полезно также следить, чтобы на платформе не было пыли или мелких металлических предметов, которые могут создавать локальные перегревы.

Поскольку беспроводная зарядка выделяет больше тепла, чем проводная, перегрев будет быстро «резать» мощность. Платформу лучше ставить на жесткую, ровную поверхность в хорошо проветриваемом месте, избегая мягких тканей или закрытых ниш. Некоторые современные зарядки Qi2 оснащены маленькими вентиляторами или материалами для лучшего отвода тепла, что помогает сохранять стабильную скорость во время долгих сессий.

Ранее мы сообщали , как предотвратить преждевременную «смерть» аккумулятора вашего смартфона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.