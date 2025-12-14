0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы лучшие «народные» модели iPhone

Технологии&Авто
33
Названы лучшие «народные» модели iPhone
Названы лучшие «народные» модели iPhone
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за ноябрь 2025 года. На этот раз в списке смартфоны и планшеты от Apple с высоким одобрением со стороны пользователей.

Лучшие «народные» модели iPhone

Если смотреть только на смартфоны, то самые высокие оценки у iPhone 12 mini (95,7% положительных отзывов). Для пользователей, которые любят «компакты», iPhone 12 mini является самым экономичным флагманом Apple с небольшим экраном и поддержкой 5G.
Читайте также
Сразу за ним следует модель iPhone SE второго поколения с показателем 95,01%. Серия «SE» позиционируется Apple как устройства начального уровня, сохраняя классический дизайн с кнопкой «Домой» и Touch ID.
Процессор A13 Bionic и сегодня конкурентоспособен, что делает iPhone SE 2 оптимальным вариантом для запасного телефона или для пожилых членов семьи.
Самый новый смартфон в списке — iPhone 17 Pro Max. Он оказался на шестом месте из 93,4% позитивных отзывов. В топ-10 также оказались iPhone 16 и iPhone 8.
Читайте также
Безусловным лидером «народного» рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.
Названы лучшие «народные» модели iPhone
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems