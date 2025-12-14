Названы лучшие «народные» модели iPhone
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за ноябрь 2025 года. На этот раз в списке смартфоны и планшеты от Apple с высоким одобрением со стороны пользователей.
Лучшие «народные» модели iPhone
Если смотреть только на смартфоны, то самые высокие оценки у iPhone 12 mini (95,7% положительных отзывов). Для пользователей, которые любят «компакты», iPhone 12 mini является самым экономичным флагманом Apple с небольшим экраном и поддержкой 5G.
Сразу за ним следует модель iPhone SE второго поколения с показателем 95,01%. Серия «SE» позиционируется Apple как устройства начального уровня, сохраняя классический дизайн с кнопкой «Домой» и Touch ID.
Процессор A13 Bionic и сегодня конкурентоспособен, что делает iPhone SE 2 оптимальным вариантом для запасного телефона или для пожилых членов семьи.
Самый новый смартфон в списке — iPhone 17 Pro Max. Он оказался на шестом месте из 93,4% позитивных отзывов. В топ-10 также оказались iPhone 16 и iPhone 8.
Безусловным лидером «народного» рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.
