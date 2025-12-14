Smart анонсировал свой первый крупный седан (фото) Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Smart анонсировал свой первый крупный седан (фото)

Smart готовится вывести на рынок свою самую амбициозную модель — новый плагин-гибридный седан Smart #6 EHD. Седан получит рекордную суммарную дальность хода 1810 км по циклу CLTC и до 285 км на электротяге.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Модель оборудована новой гибридной системой EHD, созданной на основе технологии Geely NordThor Hybrid. Суммарная мощность установки составляет 320 кВт (429 л.с.).

Она состоит из бензинового 1,5-литрового турбодвигателя на 120 кВт (161 л.с.) и мощного электромотора, соединенного с 3-ступенчатой ​​КПП DHT. Аккумулятор типа LFP поставляется SVOLT или CATL — его точная емкость пока не разглашается.

Автопроизводитель декларирует, что расход топлива составляет всего 3,9 л/100 км, что делает Smart #6 EHD одним из самых экономичных гибридных седанов в своем классе. Новинка станет самой большой моделью бренда в истории: габариты составляют 4906/1922/1508 мм, а колесная база — внушительные 2926 мм.

Седан получил агрессивный и спортивный внешний вид с ярким желтым цветом, желтыми суппортами, низкой крышей и активным задним крылом.

Передняя часть выделяется сплошной световой панелью и большой нижней черной решеткой.

На крыше расположен лидар, прямо указывающий на расширенные системы помощи водителю и полуавтономное управление. В профиле видны скрытые ручки дверей и боковые камеры.

Интерьер пока не показали, но ожидается современное «цифровое пространство» с большим центральным дисплеем, голосовым ИИ-ассистентом и минималистичной архитектурой.

Smart #6 EHD станет гибридным флагманом бренда и важной моделью для рынка Китая и глобальных рынков, где спрос на дальнобойные гибриды стремительно растет.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.