Google и Apple совместно работают над упрощенным переходом между Android и iPhone Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

Google и Apple совместно работают над упрощенным переходом между Android и iPhone

Apple и Google работают над новым решением, позволяющим пользователям легче переходить между смартфонами iPhone и Android.

Как сообщает 9to5Google, в новой тестовой версии Android Canary появилась функция, упрощающая передачу данных между устройствами Pixel и iPhone.

Apple планирует добавить аналогичную возможность в будущей бета-версии iOS 26. Компании отмечают, что новые возможности будут доступны в процессе настройки устройства.

Для переноса информации существуют отдельные приложения: Move to iOS от Apple для перехода с Android на iPhone и Android Switch от Google для переноса данных с iPhone на Android. Новый подход должен заменить эти приложения, предлагая встроенную функцию передачи данных при настройке нового смартфона.

Сотрудничество двух компаний обеспечит поддержку дополнительных типов данных, которые раньше нельзя было перенести с помощью имеющихся инструментов.

Пока не известно, когда произойдет запуск стабильного программного обеспечения для упрощенной передачи данных между системами. Дополнительно отмечается, что внедрение новых решений на Android будет происходить постепенно в зависимости от конкретных моделей устройств.

